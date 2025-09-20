Börtönbe mehetnek a Ráday utcai kollégium gyújtogatói

2019. január 23-án valami örökre megváltozott. Három, brahiból gyújtogató kamasz csínytevése következtében leégett a Ráday utcai kollégium, és meghalt az épületben tartózkodó, 47 éves családapa, F. Zoltán. A fiúk körömlakklemosóval leöntötték az épület használaton kívüli bejáratához támasztott matracot, de a vasajtó felforrósodott, és a kéményhatás következtében lángra kaptak a belső térben szabálytalanul tárolt éghető anyagok. A lángok gyorsan továbbterjedtek. A kollégiumi gyújtogatók megbánták tettüket.

A kollégiumi gyújtogatók a tárgyaláson Fotó:Gáll Regina / Bors

A Fővárosi Törvényszék az egyik elkövetőt gondatlanságból elkövetett közveszély okozása vétsége miatt 2 év - végrehajtásában 4 évi próbaidőre felfüggesztett - szabadságvesztésre ítélte. Két társát társtettesként elkövetett garázdaság bűntettében mondta ki bűnösnek, az egyik elkövetőt 240 óra, a másikat 280 óra közérdekű munka büntetésre ítélte.

Kollégiumi gyújtogatók: fellebbezett az ügyészség

Az ügyészség az ítéletet túl enyhének találta, ezért fellebbezett ellene. Így jutott az ügy a Fővárosi Ítélőtáblára másodfokra. Ott az első ülést szeptember 18-án tartották. Az egyik fő kérdés, hogy a fiatal felnőttek tette gondatlan vagy szándékos volt.

Azt a bizonyos matracot akaratlagosan gyújtották fel, és arra, hogy az égés lehetséges következményeibe belenyugodtak, abból lehet következtetni, hogy a kamaszkorú vádlottaknak is tisztában kellett lenniük azzal a köztudomású ténnyel, hogy az égésgyorsítóval végrehajtott tűzokozás esetén oltás hiányában a tűz továbbterjedhet

– mondta az ügyész.

Lángol Károli Gáspár Református Egyetem Ráday utcai kollégiuma Fotó: Mihádák Zoltán / MTI

A matrac az ajtót nem takarta el teljesen. Attila, Sándor és Armand helyismerettel is rendelkezett.

A matrac felgyújtása után a vádlottak elfutottak, és teljesen közömbösek voltak a tűt következményeit illetően. Ezek a tudati tények cáfolják az elsőfokú bíróság azon megállapítását, hogy az elsőrendű vádlott a matrac meggyújtásakor könnyelműen bízott abban, hogy a matrac elégésén túl más nem fog bekövetkezni. A vádlottak nem azért hagyták el a helyszínt, hogy a sérülés lehetőségét kiiktassák, hanem a lebukás veszélyét akarták elkerülni

– szögezte le a vád képviselője.