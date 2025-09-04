Most jött: súlyos buszbaleset, a helyszínről 15 sérültet szállítottak kórházba

A rendőrségi beszámoló szerint a mindig rendkívül forgalmas és zsúfolt Victoria busz- és metróállomás előtt a 24-es jelzésű busz eddig ismeretlen okból felszaladt a járdára és sok gyalogost elütött, majd egy biztonsági cölöpnek ütközve megállt - írja a Hír TV az MTI-re hivatkozva. A buszbaleset mindenkit megdöbbentett.
A Scotland Yard csütörtök délutáni tájékoztatása szerint a buszbalesetben 17-en sérültek meg, közülük 15-öt kórházba kellett szállítani. Két sérültet a mentők a helyszínen részesítettek ellátásban.
A kórházba szállított sérültek között van a busz sofőrje is. A balesetben utasok és gyalogosok egyaránt megsérültek.
A rendőrségi ismertetés szerint a kórházi kezelésre szoruló sérültek egyikének sem életveszélyes az állapota, és a balesetnek nincs halálos áldozata.
A rendőrség az állomáskomplexum egész környékét lezárta, és kérte szemtanúk jelentkezését.
