Miskei gyerekgyilkosságKoós BoglárkaÁzsia ExpresszA kísértésOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
28°C Székesfehérvár

Rozália névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Rémület: több gyerek is megsérült, amikor autó csapódott a tömegbe Berlinben

Berlin
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 04. 14:59 / FRISSÍTÉS: 2025. szeptember 04. 15:07
gyermekBMW
Németországi helyi jelentések szerint több gyermeket kórházba szállítottak, egy tanár pedig súlyosan megsérült.

Egy BMW ma délután (csütörtök, szeptember 4.) Berlinben belehajtott a tömegbe, több gyermek és tanárjuk is megsérült.

sziréna, rendőrség
Több gyerek megsérült a berlini balesetben - Fotó: unsplash.com

Helyi jelentések szerint az incidens délután 1:10 körül történt a német főváros északnyugati részén. A BILD beszámolója szerint az autó kanyarodás közben egy csoport hét és nyolc év közötti gyermekkel ütközött. A BILD szerint a 15 gyermek közül három könnyebben megsérült. Őket a közeli Virchow kórházba szállították.

Az elsődleges jelentések szerint egy tanárnő súlyosan megsérült. Őt is kórházba szállították, míg a BMW sofőrje sértetlen maradt. A rendőrség kihallgatja.

A német szolgálatok hatalmas erőkkel vonultak a helyszínre, a tűzoltóság és a rendőrség lezárta a környéket és gondoskodnak a gyerekekről. Sok gyereket egy közeli réten gondoznak, amely Berlin Mitte kerületének parkja. Nem tudni még, hogy pontosan mi okozta a balesetet, a mentőszolgálatok azonban „balesetként” minősítették.

2022-ben tragikus baleset történt a németországi Berlinben, ahol egy autós felszaladt egy járdára és elütött néhány gyalogost, legalább egy halálos áldozatot követelve és több tucatnyi sérülést okozva.

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu