Rémület: több gyerek is megsérült, amikor autó csapódott a tömegbe Berlinben

Egy BMW ma délután (csütörtök, szeptember 4.) Berlinben belehajtott a tömegbe, több gyermek és tanárjuk is megsérült.
Helyi jelentések szerint az incidens délután 1:10 körül történt a német főváros északnyugati részén. A BILD beszámolója szerint az autó kanyarodás közben egy csoport hét és nyolc év közötti gyermekkel ütközött. A BILD szerint a 15 gyermek közül három könnyebben megsérült. Őket a közeli Virchow kórházba szállították.
Az elsődleges jelentések szerint egy tanárnő súlyosan megsérült. Őt is kórházba szállították, míg a BMW sofőrje sértetlen maradt. A rendőrség kihallgatja.
A német szolgálatok hatalmas erőkkel vonultak a helyszínre, a tűzoltóság és a rendőrség lezárta a környéket és gondoskodnak a gyerekekről. Sok gyereket egy közeli réten gondoznak, amely Berlin Mitte kerületének parkja. Nem tudni még, hogy pontosan mi okozta a balesetet, a mentőszolgálatok azonban „balesetként” minősítették.
2022-ben tragikus baleset történt a németországi Berlinben, ahol egy autós felszaladt egy járdára és elütött néhány gyalogost, legalább egy halálos áldozatot követelve és több tucatnyi sérülést okozva.
