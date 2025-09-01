Telefonozott vezetés közben a sofőr, csattanás állította meg a mélygarázsban - Videó

Tanulságos videót tett közzé a Budapesti Autósok Közössége. Egy nő annyira belemerült a mobiltelefonjába, hogy vezetés közben szinte egy pillanatra sem emelte fel a tekintetét. A figyelmetlenségnek meg is lett az ára, ugyanis autójával a pláza mélygarázsának fémkorlátjába hajtott.

Az esetről készült felvétel intő példaként szolgál a telefon használattal kapcsolatban. (Képünk illusztráció) Fotó: Unsplash

A jelenetet rögzítő autósnak már a kezdetektől feltűnt a sofőr furcsa viselkedése, ezért kezdett el felvételt készíteni, és sajnos megérzése beigazolódott. Bár a koccanás nem járt komoly károkkal, tökéletes példája annak, milyen gyorsan megtörténhet a baj, ha valaki vezetés közben inkább a telefonjára figyel.

A Budapesti Autósok Közössége több hasonló esetet is megosztott korábban. Az egyik archív videón egy gyalogos a telefonjába merülve sétált az úttest széléhez, és csak egy dudálás mentette meg attól, hogy elüsse egy autó. Egy másik felvételen pedig egy sofőr sodródott át a szemközti sávba mobilozás közben, egy hajszál híján tragédiát okozva.

A három eset egyaránt figyelmeztet, hogy közlekedés közben a mobil életveszélyes fegyver. Egyetlen pillanatnyi figyelmetlenség is elég ahhoz, hogy baleset, vagy akár tragédia történjen - írja a Tények.