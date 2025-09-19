Ázsia ExpresszSztárban Sztár All StarsMegasztárOtthon Start Program
Teljes döbbenet: kigyulladt egy roller, de van itt más is - fotók

roller
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 19. 17:20
kigyulladtlakástűzoltó
Nem sokon múlt a tragédia.

Döbbenetes esetről számolt be a közösségi oldalán az BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, amelyből akár tragédia is lehetett volna.

tűzoltó
Kigyulladt roller miatt volt dolguk a tűzoltóknak Fotó: Ripost

Ugyanis Szombathelyen egy tizenéves rollere egyszer csak elkezdett szikrázni és füstölni egy tízemeletes panelház negyedik emeleti lakásában, úgy hogy az nem is volt feltéve töltőre. A tűzoltók vízzel lelocsolták a járművet, majd a ház elé vitték, ahol levették az akkumulátorfedelet és vizet juttattak az akkupakkba, nehogy újra kigyulladjon.

A jármű vélhetően azért kapott lángra, mert néhány napja beázott. Tulajdonosa szétszedte, hogy kiszáradjon. Miután megszáradt, feltöltötte és kipróbálta, működik-e, a roller azonban rövid idő után leállt. Ezt követően gyulladt ki a szobában, ahol a tűz miatt kis helyen megsérült a parketta és az ágy is.

- olvasható a katasztrófavédelem Facebook-oldalán közzétett bejegyzésében, akik ezután több hasznos tippet is megosztottak az ilyen esetek elkerülése érdekében.

  1. Ha töltés közben túlmelegedik a vezeték vagy a roller, a helyzet fixen forró lesz, azonnal húzd ki a csatlakozót!
  2. Ha sérült a vezeték vagy a csatlakozó, ne használd!
  3. Ne tekerd fel a hosszabbítót! (ami azt illeti, a hangerőt se, mert nem fogod hallani, ha dudálnak, csengetnek, vagy Kovács Kati énekel.)
  4. Ha menet közben történik valami szokatlan, állj meg!
  5. Ne szereld szét házilag a rollert, ezt bízd szakemberre! (lsd. a konkrét esetet)
  6. Ha víz, ütés vagy sérülés éri, három-négy napig helyezd karanténba – olyan szabadon lévő fedett helyre vidd, ahol nem tud körülötte semmi meggyulladni!
  7. Az égő lítium-akkumulátor mérgező füstöt bocsát ki – azonnal hagyd el a helyiséget és hívd a tűzoltókat!
  8. Ha eloltottad, tedd bele vízbe, – vödör, lavór, kád – hogy ne tudjon újra kigyulladni! Csak akkor próbáld meg eloltani, ha el tudod kerülni, hogy a füstjét belélegezd, és nem kockáztatod a testi épséged!
  9. Nagyon fontos! Akár sikerül eloltanod, akár nem, mindenképpen hívd a 112-es segélyhívószámot és mondd el, mi történt! (de úgyis kifaggatunk.)
  10. Ne keverd össze a sorrendet!
  11. A cselekvési sorrendre gondoltunk: előbb áramtalaníts, aztán olts!

 

