Teljes döbbenet: kigyulladt egy roller, de van itt más is - fotók

Döbbenetes esetről számolt be a közösségi oldalán az BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, amelyből akár tragédia is lehetett volna.

Kigyulladt roller miatt volt dolguk a tűzoltóknak Fotó: Ripost

Ugyanis Szombathelyen egy tizenéves rollere egyszer csak elkezdett szikrázni és füstölni egy tízemeletes panelház negyedik emeleti lakásában, úgy hogy az nem is volt feltéve töltőre. A tűzoltók vízzel lelocsolták a járművet, majd a ház elé vitték, ahol levették az akkumulátorfedelet és vizet juttattak az akkupakkba, nehogy újra kigyulladjon.

A jármű vélhetően azért kapott lángra, mert néhány napja beázott. Tulajdonosa szétszedte, hogy kiszáradjon. Miután megszáradt, feltöltötte és kipróbálta, működik-e, a roller azonban rövid idő után leállt. Ezt követően gyulladt ki a szobában, ahol a tűz miatt kis helyen megsérült a parketta és az ágy is.

- olvasható a katasztrófavédelem Facebook-oldalán közzétett bejegyzésében, akik ezután több hasznos tippet is megosztottak az ilyen esetek elkerülése érdekében.