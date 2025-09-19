Teljes döbbenet: kigyulladt egy roller, de van itt más is - fotók

Döbbenetes esetről számolt be a közösségi oldalán az BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, amelyből akár tragédia is lehetett volna.
Ugyanis Szombathelyen egy tizenéves rollere egyszer csak elkezdett szikrázni és füstölni egy tízemeletes panelház negyedik emeleti lakásában, úgy hogy az nem is volt feltéve töltőre. A tűzoltók vízzel lelocsolták a járművet, majd a ház elé vitték, ahol levették az akkumulátorfedelet és vizet juttattak az akkupakkba, nehogy újra kigyulladjon.
A jármű vélhetően azért kapott lángra, mert néhány napja beázott. Tulajdonosa szétszedte, hogy kiszáradjon. Miután megszáradt, feltöltötte és kipróbálta, működik-e, a roller azonban rövid idő után leállt. Ezt követően gyulladt ki a szobában, ahol a tűz miatt kis helyen megsérült a parketta és az ágy is.
- olvasható a katasztrófavédelem Facebook-oldalán közzétett bejegyzésében, akik ezután több hasznos tippet is megosztottak az ilyen esetek elkerülése érdekében.
