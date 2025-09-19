Drámai pillanatok a levegőben: rosszul lett, majd meghalt egy utas a repülőn

Tragikus módon meghalt egy utas az Easyjet Lanzarote-ra tartó járatán. A légitársaság közlése szerint a személyzet mindent megtett segítségnyújtás érdekében, a gép pedig kényszerleszállást hajtott végre.
A légitársaság vészjelzést adott le a szokásos protokollt követve, a keddi incidens során. A járat a franciaországi Nantes-ból a Kanári-szigetekhez tartozó Lanzarote-ra tartott.
A kapitány vészjelzést adott le, majd megkezdte a kényszerleszállást, eközben a gép fedélzetén lévő személyzet mindent megtett az utas érdekében, amit tudott.
Személyzetünket kiképezték az orvosi vészhelyzetekre való reagálásra, és mindent megtettek a repülés során, amit tudtak
- idézi a légitársaság közleményét a Daily Star.
Az incidens jelentős késéseket okozott a Lanzarote-ról Nantes-be tartó visszaúton. Délután 2 óra 45 perckor kellett volna megérkeznie, ehelyett este 11-kor szállt le végül Nantesban.
Az utas életét sajnos már nem lehetett megmenteni.
Az eset azután történt, hogy a 40 éves Chris Neill fiaival utazott repülőn, majd szintén rosszul lett. A leszállás során a férfi feltételezhetően szívrohamot kapott és meghalt. Chris szülei ezekután pénzt gyűjtöttek, hogy hazaszállíthassák fiukat.
