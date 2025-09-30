Kigyulladt egy ház Kaposváron - még mindig küzdenek a lángokkal

Kaposváron kedden délután tűz ütött ki a Körte utcában – erősítette meg Mihályka Szabina, a Somogy Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője.
Információink szerint egy 30 négyzetméteres épület tetőszerkezete gyulladt ki, erősítette meg Mihályka Szabina, Somogy Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője. A helyszínre két gépjárműfecskendő és egy vízszállító vonult ki, a tűzoltók jelenleg is oltják a lángokat. - írta a Sonline.
A rendelkezésre álló információk szerint személyi sérülés nem történt.
