Kigyulladt egy ház Kaposváron - még mindig küzdenek a lángokkal

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 30. 21:55
Egy ház tetőszerkezete gyulladt ki. Kaposváron a Körte utcában volt a probléma.

Kaposváron kedden délután tűz ütött ki a Körte utcában – erősítette meg Mihályka Szabina, a Somogy Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője.

Kaposvárra riasztották a tűzoltókat Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

Kaposváron volt dolga a tűzoltóknak

Információink szerint egy 30 négyzetméteres épület tetőszerkezete gyulladt ki, erősítette meg Mihályka Szabina, Somogy Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője. A helyszínre két gépjárműfecskendő és egy vízszállító vonult ki, a tűzoltók jelenleg is oltják a lángokat. - írta a Sonline.

A rendelkezésre álló információk szerint személyi sérülés nem történt.

 

