Rázuhant a focikapu, hatéves kisfiú életéért küzdenek Zsennyén

Focikapu okozott zúzódásos fejsérülést egy kisfiúnak, miután az rádőlt a nem megfelelő rögzítés miatt. A rendőrség büntetőeljárást indított az ügyben.
Rádőlt egy focikapu egy hatéves kisfiúra a Vas vármegyei Zsennyén, emiatt eszméletét vesztette, agyrázkódást és fejzúzódást szenvedett. A gyerek egy horgásztónál volt és játék közben dőlt rá a fémkapu, ami - úgy tudjuk - nem volt rögzítve. A kisfiú súlyosan megsérült, mentővel szállították kórházba. Az esettel kapcsolatban megkerestük a horgásztó tulajdonosát, de nem akart nyilatkozni. A rendőrség viszont büntetőeljárást indított az ügyben. - hangzott el a TV2 Tények című hírműsorában.
A gyerek hintázni akart a focikapun, amely nem volt megfelelően rögzítve, ami ezután a kisgyerek fejére zuhant. Sérülései miatt mentőt kellett hívni, majd kórházba szállították.
A baleset következtében egy fiú gyermek szenvedett könnyebb zúzódásos fejsérülést illetve agyrázkódást. A helyszínre riasztott bajtársaim ellátták, megvizsgálták, majd megfigyelésre kórházba szállították
- Mondta Csillag Zoltán az OMSZ kommunikációs munkatársa a Tényeknek.
A Tények úgy tudja, a kisfiú azóta már jobban van. A helyiek kamerán kívül azt mondták, hogy a horgásztónál rendszeresen tartanak táborokat, horgászversenyeket és különböző programokat. A környékbeliek elmondása szerint pont ezek miatt járnak sokan a halastóhoz.
A rendőrség büntetőeljárást indított az ügyben.
