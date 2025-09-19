Ázsia ExpresszSztárban Sztár All StarsMegasztárOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
24°C Székesfehérvár

Vilhelmina névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Durva baleset: leszállás közben kamionnak ütközött egy siklóernyős

kamion
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 19. 17:25
siklóernyőbalesetsúlyos sérülés
Súlyos sérülésekkel szállították kórházba. Az idős siklóernyőző férfi kamionnak ütközött.
Alexa
A szerző cikkei

A horvátországi Obrež Kalnički települése felett egy 73 éves siklóernyőző férfi megpróbált leszállni, de a manőver nem volt sikeres és balesettel végződött. Kamionnak ütközött légi járművével a férfi.

kamionnak ütközött
Kamionnak ütközött a siklóernyős férfi Fotó: Freepik.com/Illusztráció

Kamionnak ütközött siklóernyőjével

A férfit súlyos sérülésekkel kórházba kellett szállítani. A baleset mindössze 30 kilométerre történt Zala vármegye határától.

A 73 éves siklóernyős csak megpróbált leszállni egy közeli mezőre, mikor siklóernyőjének ülésrésze egy kamion kerekének ütközött. Ezt követően elveszítette az irányítást a jármű felett - írja a zaol.hu.

A teherautót a horvát rendőrség szerint egy 55 éves férfi vezette. A siklóernyőst pedig a súlyos baleset után kórházba szállították.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu