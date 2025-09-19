Durva baleset: leszállás közben kamionnak ütközött egy siklóernyős

A horvátországi Obrež Kalnički települése felett egy 73 éves siklóernyőző férfi megpróbált leszállni, de a manőver nem volt sikeres és balesettel végződött. Kamionnak ütközött légi járművével a férfi.

Kamionnak ütközött a siklóernyős férfi Fotó: Freepik.com/Illusztráció

Kamionnak ütközött siklóernyőjével

A férfit súlyos sérülésekkel kórházba kellett szállítani. A baleset mindössze 30 kilométerre történt Zala vármegye határától.

A 73 éves siklóernyős csak megpróbált leszállni egy közeli mezőre, mikor siklóernyőjének ülésrésze egy kamion kerekének ütközött. Ezt követően elveszítette az irányítást a jármű felett - írja a zaol.hu.

A teherautót a horvát rendőrség szerint egy 55 éves férfi vezette. A siklóernyőst pedig a súlyos baleset után kórházba szállították.