Durva baleset: leszállás közben kamionnak ütközött egy siklóernyős

A horvátországi Obrež Kalnički települése felett egy 73 éves siklóernyőző férfi megpróbált leszállni, de a manőver nem volt sikeres és balesettel végződött. Kamionnak ütközött légi járművével a férfi.
A férfit súlyos sérülésekkel kórházba kellett szállítani. A baleset mindössze 30 kilométerre történt Zala vármegye határától.
A 73 éves siklóernyős csak megpróbált leszállni egy közeli mezőre, mikor siklóernyőjének ülésrésze egy kamion kerekének ütközött. Ezt követően elveszítette az irányítást a jármű felett - írja a zaol.hu.
A teherautót a horvát rendőrség szerint egy 55 éves férfi vezette. A siklóernyőst pedig a súlyos baleset után kórházba szállították.
