Koós BoglárkaÁzsia ExpresszOtthon Start ProgramKrausz Gábor esküvő
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
23°C Székesfehérvár

Mária, Adrienn névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Lesújtó hírek érkeztek a jeruzsálemi terrortámadásról: tovább nőtt az áldozatok száma

autóbusz
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 08. 18:10
Jeruzsálemterroristatámadásáldozat
Szomorú hírek jöttek Izrael fővárosából.
KL
A szerző cikkei

Két terrorista lövésekkel autóbuszok utasaira támadt egy jeruzsálemi kereszteződésben hétfő reggel, hatan életüket vesztették, több mint tízen megsebesültek - jelentette az izraeli mentőszolgálat. A sebesültek közül négyen röviddel a kórházba szállítás után hunytak el, két másik személy a nap folyamán halt bele sérüléseibe.

4 killed in attack in Jerusalem
Fotó: Anadolu via AFP

Délben négyről ötre nőtt az áldozatok száma, miután egy súlyos sebesült meghalt a Saáré Cedek kórházban. A Hadassza kórházban délután további sérült halt bele sérüléseibe, ezzel hatra emelkedett a terrortámadás halálos áldozatainak száma. Egy hetvenes éveiben járó rabbi, egy ötvenes éveiben járó férfi és egy hatvanéves nő, valamint három fiatalabb férfi vesztette életét a terrortámadásban.

Több sebesültet kritikus, illetve súlyos sérülésekkel kezelnek a jeruzsálemi kórházakban.

Két, tartózkodási engedéllyel nem rendelkező, húsz év körüli palesztin fegyveres nyitott tüzet egy autóbuszmegállóra, valamint két, forgalmi dugóban várakozó autóbuszra, a jeruzsálemi 62-es és 320-as járatra. A merénylők egy Jeruzsálemhez közeli, ciszjordániai palesztin faluból érkeztek, korábban nem volt dolguk a hatóságokkal. A merénylőket a helyszínen agyonlőtték.

Az első jelentések szerint a két fegyveres merénylő házi készítésű fegyverrel hajtotta végre a támadást.

Benjámin Netanjáhú izraeli miniszterelnök és Itamár Bengvír nemzetbiztonsági miniszter a merénylet helyszínére sietett, miután lemondta hétfőn esedékes megjelenését a korrupciós ügyeikben zajló tárgyaláson - írja az MTI.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu