Lesújtó hírek érkeztek a jeruzsálemi terrortámadásról: tovább nőtt az áldozatok száma

Két terrorista lövésekkel autóbuszok utasaira támadt egy jeruzsálemi kereszteződésben hétfő reggel, hatan életüket vesztették, több mint tízen megsebesültek - jelentette az izraeli mentőszolgálat. A sebesültek közül négyen röviddel a kórházba szállítás után hunytak el, két másik személy a nap folyamán halt bele sérüléseibe.

Fotó: Anadolu via AFP

Délben négyről ötre nőtt az áldozatok száma, miután egy súlyos sebesült meghalt a Saáré Cedek kórházban. A Hadassza kórházban délután további sérült halt bele sérüléseibe, ezzel hatra emelkedett a terrortámadás halálos áldozatainak száma. Egy hetvenes éveiben járó rabbi, egy ötvenes éveiben járó férfi és egy hatvanéves nő, valamint három fiatalabb férfi vesztette életét a terrortámadásban.

Több sebesültet kritikus, illetve súlyos sérülésekkel kezelnek a jeruzsálemi kórházakban.

Két, tartózkodási engedéllyel nem rendelkező, húsz év körüli palesztin fegyveres nyitott tüzet egy autóbuszmegállóra, valamint két, forgalmi dugóban várakozó autóbuszra, a jeruzsálemi 62-es és 320-as járatra. A merénylők egy Jeruzsálemhez közeli, ciszjordániai palesztin faluból érkeztek, korábban nem volt dolguk a hatóságokkal. A merénylőket a helyszínen agyonlőtték.

Az első jelentések szerint a két fegyveres merénylő házi készítésű fegyverrel hajtotta végre a támadást.

Benjámin Netanjáhú izraeli miniszterelnök és Itamár Bengvír nemzetbiztonsági miniszter a merénylet helyszínére sietett, miután lemondta hétfőn esedékes megjelenését a korrupciós ügyeikben zajló tárgyaláson - írja az MTI.