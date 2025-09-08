Most érkezett: Brutális vérfürdő történt Jeruzsálemben!

Koós BoglárkaÁzsia ExpresszOtthon Start ProgramKrausz Gábor esküvő
terrorista támadás
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 08. 11:27
Jeruzsálembusz
Sokkoló esemény rázta meg a várost ma reggel.
Amy Mans
Brutális lövöldözés történt Jeruzsálem egyik legforgalmasabb csomópontjában. Hétfő reggel két terrorista az autóbuszok utasaira támadt, amiben többen megsérültek, illetve életüket vesztették.

alt=Jeruzsálem egyik forgalmas csomópontjában brutális lövöldözést tett két terrorista
Jeruzsálem egyik forgalmas csomópontjában brutális lövöldözést tett két terrorista /Fotó: Forrás: Shutterstock

A lövöldözés Jeruzsálem Ramot nevű városrészében történt, a reggeli csúcsforgalom idején. A forgalomban feltorlódott egyik kereszteződésben egy zsúfolt autóbuszt vettek célba a fegyveres támadók. A merénylőket a helyszínen lelőtték. Az incidens során tizenöt ember megsérült, közülük ötöt életveszélyes állapotban szállítottak kórházba a kiérkező mentők – számolt be róla a katonai rádió, amit a Sky idézett. A mentőszolgálat később arról tájékoztatott, hogy a súlyosan sérültek közül négyen belehaltak sérüléseikbe. - írja az Origo. 

A hatóságok közlése szerint a támadást két fegyveres követte el, akik házilag összeállított gépfegyverekkel nyitottak tüzet a kereszteződésben.

 

 

