Most érkezett: Brutális vérfürdő történt Jeruzsálemben!

Brutális lövöldözés történt Jeruzsálem egyik legforgalmasabb csomópontjában. Hétfő reggel két terrorista az autóbuszok utasaira támadt, amiben többen megsérültek, illetve életüket vesztették.

Jeruzsálem egyik forgalmas csomópontjában brutális lövöldözést tett két terrorista /Fotó: Forrás: Shutterstock

A lövöldözés Jeruzsálem Ramot nevű városrészében történt, a reggeli csúcsforgalom idején. A forgalomban feltorlódott egyik kereszteződésben egy zsúfolt autóbuszt vettek célba a fegyveres támadók. A merénylőket a helyszínen lelőtték. Az incidens során tizenöt ember megsérült, közülük ötöt életveszélyes állapotban szállítottak kórházba a kiérkező mentők – számolt be róla a katonai rádió, amit a Sky idézett. A mentőszolgálat később arról tájékoztatott, hogy a súlyosan sérültek közül négyen belehaltak sérüléseikbe. - írja az Origo.

A hatóságok közlése szerint a támadást két fegyveres követte el, akik házilag összeállított gépfegyverekkel nyitottak tüzet a kereszteződésben.