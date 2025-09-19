Perceken múlott az élete az idős nőnek

Az utcán sétált az idős nő, mikor rosszul lett és összeesett. Szerencsére egy fiatal pár szemtanúja volt az eseményeknek és odasiettek az idős hölgyhöz, majd mentőt hívtak. Rövid időn belül mentőhelikopter is érkezett a helyszínre, erről az Országos Mentőszolgálat adott tájékoztatást Facebook bejegyzésében.

Rosszul lett egy idős nő, mentőhelikopter érkezett a helyszínre érte Fotó: Pixabay

Rosszul lett egy idős nő az utcán

A bejelentést fogadó mentésirányító felmérte gyorsan a helyzetet és instruálta a helyszínen lévőket segítésre. Az idős nő már nem lélegzett, így riasztották a mentőegységeket, egy mentőautót, a helyi orvosi ügyelet mobil egységét, valamint a mentőhelikoptert is. A mentésirányító folyamatosan a vonalban maradt és irányította az újraélesztést, amelyet a pár egymást váltva hajtott végre.

Néhány percen belül a mentők is a helyszínre érkeztek. Az időben megkezdett mellkasi nyomásoknak és gyors szaksegítségnek köszönhetően a beteg keringése visszatért. Végül stabil állapotban kórházba tudták szállítani az idős asszonyt.

Ilyen esetekben minden másodperc számít, amit a mentőszolgálat nem győz hangsúlyozni. Azzal, hogy a fiatal pár gyorsan reagált és a mentésirányító segítségével megkezdték az újraélesztést, elérték, hogy a nő túlélje a rosszullétet - írja a veol.hu.

Ez is arra mutat rá, hogy az újraélesztési ismeretek elsajátítása nem csak hasznos tudásnak számít, hanem emberélet is múlhat rajta.