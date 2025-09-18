Súlyos baleset Csepelen: Mentőhelikopter is érkezett

Két személyautó karambolozott Csepelen, a Rákóczi Ferenc úton. A Meggyfa utca és a Cseresznyefa utca közötti szakaszon történt balesetben az egyik gépkocsi felborult. A fővárosi hivatásos tűzoltók áramtalanítják a járműveket. A helyszínre mentőhelikopter is érkezett. Az érintett útszakaszon egy sávon halad a forgalom, közölte a katasztrófavédelem.

Mentőhelikopter riasztottak. Fotó: MTI/Vajda János