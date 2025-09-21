Digitális Polgári KörÁzsia ExpresszMegasztárOtthon Start Program
Rejtélyes holttestekre bukkantak Baranyában: törölközőbe csavarták a lábszárat, senki sem tudja, kié lehet

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 21. 20:30
Számtalan lezáratlan ügy várja, hogy megoldják.
Baranya vármegyében időről időre előkerülnek olyan rejtélyes holttestek, amelyek személyazonosságát a hatóságok minden igyekezetük ellenére sem tudják tisztázni. Ezek az ismeretlen áldozatok gyakran hosszú éveken, sőt évtizedeken át maradnak beazonosítatlanul.

Számtalan holttest vár azonosításra / Fotó: Police.hu

A hatóság honlapján jelenleg is számos nyitott ügy szerepel, köztük több baranyai eset, amelyek hátborzongató részletei jól szemléltetik, mennyire nehéz feladat a nyomozók számára a személyazonosítás. A rendőrség hivatalos statisztikái szerint Magyarországon évente 30–50 alkalommal történik olyan eset, amikor a megtalált holttest kiléte ismeretlen marad.

Egy három évtizede húzódó ügy (1994):

A Pécsi Rendőrkapitányság máig nem tudta beazonosítani annak a férfinak a kilétét, akit 1994 áprilisában találtak holtan. A 176–180 centiméter magas, ősz hajú, szakállas férfi bal karján tetoválások voltak – köztük a „jó szerencsét” felirat. Bal szemén szürkehályogot találtak, felső fogazata pedig teljesen hiányzott.

Egy titokzatos utazás nyomai (2003):

A Szigetvári Rendőrkapitányság nyomoz egy férfi ügyében, akinek holttestét Bükkösdön fedezték fel. Nála egy vasúti jegyet találtak, amelyet egy nappal korábban Pécsen váltottak meg. A jegy 70 kilométeres útra szólt, ezért valószínű, hogy a település, ahol megtalálták, nem az eredeti célja volt.

Hátborzongató lelet a pécsi temetőben (2006)

A Pécsi Köztemető területén két lefűrészelt emberi lábszárra bukkantak, az egyiket egy törölközőbe csavarva. A szakértők megállapítása szerint egy 30–50 év közötti férfi maradványairól lehetett szó, inkább az idősebb kor felé közelítve. Az ügy máig megoldatlan.

Erdőben talált maradványok (2013)

A pécsi TV-torony közelében, az erdőben egy 45–60 év közötti férfi földi maradványaira bukkantak. A holttest mellett egy sporttáskát is találtak, benne ruhákkal és tisztálkodási szerekkel. A férfi személyazonosságát azonban mindmáig nem sikerült kideríteni - írja a BAMA.

Nem csak Baranyában, hanem az ország más részein is találkoznak a hatóságok hasonló esetekkel. A Dunából például az elmúlt évtizedekben szintén több ismeretlen holttest került elő. A hatóság arra kéri a lakosságot, hogy aki bármilyen információval rendelkezik a fenti ügyekről, haladéktalanul jelentkezzen. Minden apró részlet segíthet abban, hogy ezek a névtelen áldozatok végre visszakaphassák valódi nevüket és méltó módon emlékezhessenek rájuk.

 

