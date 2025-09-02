Megrázó fejlemények érkeztek a kiskunfélegyházi balesetről: egy ember meghalt

Egy férfi életét vesztette, ketten pedig súlyosan megsérültek egy balesetben Kiskunfélegyháza külterületén kedden hajnalban - közölte a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság az MTI érdeklődésére.
A rendőrség tájékoztatása szerint egy 40 éves berekböszörményi férfi személygépkocsijával a 4625-ös úton haladva a 61-es kilométernél eddig ismeretlen okból letért az úttestről és a Csukás-éri-főcsatornába borult.
A Bács-Kiskun Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság közlése szerint az autó a tetejére borulva állt meg. A helyszínre kiskunfélegyházi és kecskeméti hivatásos tűzoltók, valamint a vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat vonult ki. A rajok a műszaki mentő csörlőjével biztosították a felborult autót, félig kiemelték a vízből és megfordították. Két ember volt a fülkében, egyiküket feszítővágó segítségével emelték ki a roncsból. A harmadik utast a nádasban találták meg. A helyszínre drón is érkezett, amellyel átvizsgálták a környéket.
Az Országos Mentőszolgálat tájékoztatása szerint az autót vezető, 40 éves férfi a baleset következtében a helyszínen meghalt. Két utasát súlyos sérülésekkel szállítottak kórházba.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.