Durva baleset történt Magyarországon, akkora a baj, hogy még egy drónt is be kellett vetni

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 02. 06:55
A helyszínre a mentőket is riasztani kellett.
Rohantak a tűzoltók, miután lesodródott az úttestről, a Csukás-éri-főcsatornába hajtott, ahol a tetejére borulva állt meg egy személykocsi. Az autóban hárman utaztak.

A helyszínre kiskunfélegyházi és kecskeméti hivatásos tűzoltók, valamint a Bács-Kiskun vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat vonult. A rajok a műszaki mentő csörlőjével biztosították a felborult autót, félig kiemelték a vízből, megfordították. Két ember volt a fülkében, egyiküket feszítővágó berendezés segítségével kiemelték a roncsból és átadták a mentőknek. A harmadik utast a nádasban találták meg, őt már akkor ápolták a mentőszolgálat munkatársai. A helyszínre drón is érkezett, amellyel átvizsgálták a környéket, de senki mást nem találtak - számol be róla a katasztrófavédelem.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
