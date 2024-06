Téli gumival okozott balesetet júniusban egy sofőr Egerben

A szezonális gumicsere tavasszal is ugyanolyan fontos, mint a télre készülve!

A nyárra fent "felejtett" téli gumi balesetveszélyes, és még a fogyasztást is növeli. A téli és nyári gumikat pont azért kell cserélgetni, mert mintázatukban és anyagukban is jelentősen eltérnek. Aki tartósan téli gumival autózik nyáron, rosszabb irányíthatóságra és fékteljesítményre számíthat. A téli gumik összetétele túl puhává és rugalmassá válik nyári körülmények között, aminek hatására az abroncs eldeformálódhat és tapadását veszítheti kanyarodáskor és fékezéskor egyaránt. A defektek kockázata is sokkal nagyobb, mert a körülmények miatt az ideálisnál gyorsabban kopó abroncsok a mechanikus sérülésekre is sokkal érzékenyebben reagálnak.