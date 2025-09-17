Ázsia ExpresszCharlie KirkOtthon Start ProgramSztárban Sztár All StarsMegasztár
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
17°C Székesfehérvár

Zsófia névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Beyoncé gyászol, egyik legkedvesebb emberét veszítette el

producer
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 17. 10:42
gyászhírGrammy-díjDrakeBeyoncé
A Grammy-díjas producer, Sidney Brown, 49 évesen vesztette életét.
Bors
A szerző cikkei

Jelenleg rejtély övezi Sidney „Omen” Brown, Grammy-díjas producer halálát, aki olyan sztárokkal dolgozott együtt, mint Beyoncé és Drake.

Grammy-díjas producer, aki Beyoncé és Drake slágereit alkotta, 49 évesen távozott
Grammy-díjas producer, aki Beyoncé és Drake slágereit alkotta, 49 évesen távozott Fotó: Marc Ignacio / Unsplash.com (illusztráció)

Beyoncé producere, Sidney Brown váratlanul elhunyt 49 évesen

Sidney Brown New York-i otthonában hunyt el, halálának körülményeit jelenleg még vizsgálják. A TMZ beszámolója szerint a producer testét azután találták meg, hogy a kollégái aggódtak miatta, amiért nem jelent meg a munkahelyén. A producer Manhattan északi részén található Barawine Harlem bárban dolgozott DJ-ként.

Teljesen egészséges volt. Nem tudunk semmilyen betegségről, szóval ez minden szempontból nagyon hirtelen történt

- nyilatkozta Sidney nővére.

Zenei pályafutása során Sidney Brown Grammy-díjat is nyert, Ludacris 2006-ban megjelent Release Therapy albumán végzett munkájáért - írja a The Sun.

Dolgozott Drake 2010-es Shut It Down című dalán is, amely a debütáló Thank Me Later albumán jelent meg. Az album az első héten több mint 440 000 példányban kelt el az Egyesült Államokban. Brown producerként részt vett Beyoncé 2013-as Mine című dalának elkészítésében is, amelyen Drake is közreműködött. A bár, ahol Brown dolgozott, Barawine Harlem, tiszteletét fejezte ki a közösségi médiában:
„Mély megrendüléssel és szomorúsággal hallottuk drága barátunk, Omen Sidney Brown haláláról. Omen több mint egy évtizeden át volt a Barawine csapatának része, és egyedi tehetségét mindenki számára megmutatta.”

A zenész, Dina Regine így nyilatkozott: „Brown halála pokolian fáj. DJ Omen nemcsak egy zseniális DJ volt, aki pillanatok alatt lázba tudta hozni a táncteret, hanem Grammy-díjas producer is Beyoncé, Drake, Ludacris és Lil’ Wayne számára.”

Regine elmondta, hogy Brown-nal együtt dolgoztak a dalokon: „Nyugodj békében, barátom, egyszer majd a túloldalon befejezzük azokat a számokat."

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu