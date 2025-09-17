Beyoncé gyászol, egyik legkedvesebb emberét veszítette el

Jelenleg rejtély övezi Sidney „Omen” Brown, Grammy-díjas producer halálát, aki olyan sztárokkal dolgozott együtt, mint Beyoncé és Drake.

Grammy-díjas producer, aki Beyoncé és Drake slágereit alkotta, 49 évesen távozott Fotó: Marc Ignacio / Unsplash.com (illusztráció)

Beyoncé producere, Sidney Brown váratlanul elhunyt 49 évesen

Sidney Brown New York-i otthonában hunyt el, halálának körülményeit jelenleg még vizsgálják. A TMZ beszámolója szerint a producer testét azután találták meg, hogy a kollégái aggódtak miatta, amiért nem jelent meg a munkahelyén. A producer Manhattan északi részén található Barawine Harlem bárban dolgozott DJ-ként.

Teljesen egészséges volt. Nem tudunk semmilyen betegségről, szóval ez minden szempontból nagyon hirtelen történt

- nyilatkozta Sidney nővére.

Zenei pályafutása során Sidney Brown Grammy-díjat is nyert, Ludacris 2006-ban megjelent Release Therapy albumán végzett munkájáért - írja a The Sun.

Dolgozott Drake 2010-es Shut It Down című dalán is, amely a debütáló Thank Me Later albumán jelent meg. Az album az első héten több mint 440 000 példányban kelt el az Egyesült Államokban. Brown producerként részt vett Beyoncé 2013-as Mine című dalának elkészítésében is, amelyen Drake is közreműködött. A bár, ahol Brown dolgozott, Barawine Harlem, tiszteletét fejezte ki a közösségi médiában:

„Mély megrendüléssel és szomorúsággal hallottuk drága barátunk, Omen Sidney Brown haláláról. Omen több mint egy évtizeden át volt a Barawine csapatának része, és egyedi tehetségét mindenki számára megmutatta.”

A zenész, Dina Regine így nyilatkozott: „Brown halála pokolian fáj. DJ Omen nemcsak egy zseniális DJ volt, aki pillanatok alatt lázba tudta hozni a táncteret, hanem Grammy-díjas producer is Beyoncé, Drake, Ludacris és Lil’ Wayne számára.”

Regine elmondta, hogy Brown-nal együtt dolgoztak a dalokon: „Nyugodj békében, barátom, egyszer majd a túloldalon befejezzük azokat a számokat."