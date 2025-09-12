Koós BoglárkaÁzsia ExpresszOtthon Start ProgramKrausz Gábor esküvő
Mentők és tűzoltók már a helyszínen - frontális ütközés a XVI. kerületben

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 12. 14:11
A Batthyányi utca és a Szent István utca kereszteződésében van szükség műszaki mentésre.

Frontálisan ütközött két személyautó Budapest XVI. kerületében, a Batthyányi utca és a Szent István utca kereszteződésében. A balesethez a fővárosi hivatásos tűzoltókat riasztották, akik áramtalanították a gépkocsikat. A helyszínre mentő is érkezett - írja a katasztrofavedelem.hu.

