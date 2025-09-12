Mentők és tűzoltók már a helyszínen - frontális ütközés a XVI. kerületben

Frontálisan ütközött két személyautó Budapest XVI. kerületében, a Batthyányi utca és a Szent István utca kereszteződésében. A balesethez a fővárosi hivatásos tűzoltókat riasztották, akik áramtalanították a gépkocsikat. A helyszínre mentő is érkezett - írja a katasztrofavedelem.hu.

Frontális ütközés a XVI. kerületben Fotó: Facebook (Képünk illusztráció)