Mentők és tűzoltók már a helyszínen - frontális ütközés a XVI. kerületben

Frontálisan ütközött két személyautó Budapest XVI. kerületében, a Batthyányi utca és a Szent István utca kereszteződésében. A balesethez a fővárosi hivatásos tűzoltókat riasztották, akik áramtalanították a gépkocsikat. A helyszínre mentő is érkezett - írja a katasztrofavedelem.hu.
