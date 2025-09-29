Ahogy arról korábban már beszámoltunk, a napokban boltrablás történt Szombathelyen. A Paragvári utcában lévő élelmiszerüzletben tetten értek az eladók két férfit, akik fizetés nélkül akartak néhány termékkel távozni az üzletből.

Friss fejlemények érkeztek a szombathelyi boltrablás kapcsán Fotó: Fotó: Freepik.com/Illusztráció

A boltvezető nő kérte őket, hogy adják vissza az ellopott termékeket, de ők nem tettek ennek eleget. Ekkor próbált közbelépni Horváth Ákos színművész, aki ugyan segíteni próbált a boltosnak, végül súlyos sérüléseket szenvedett.

Így érkezett meg a bíróságra az elkövető:

A rendőrség másnap közölte: a rendőrök elfogták a két férfit, és előállították őket a kapitányságra. A 38 évest garázdaság vétség, míg a 35 éves elkövetőt rablás bűntett megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki. A 35 éves férfit őrizetbe vették, és kezdeményezték letartóztatását. Sebes volt az arca és lila monoklija is volt a rablónak, amikor megbilincselt kézzel kiszállt a rendőrautóból a szombathelyi bíróságnál a napokban - derült ki a Tények riportjából. Ha a férfit elítélik, akár 8 évre is rácsok mögé kerülhet - írja a vaol.hu.