Friss fejlemények érkeztek a budapesti úton történt gázolásról

Korábban már beszámoltunk arról, hogy pénteken elgázoltak egy gyalogost Salgótarjánban. A baleset a Budapesti úton történt. A forgalom a helyszínelés idején egy sávon, rendőri irányítás mellett haladt, azonban most már zavartalan.
Az eset kapcsán az Országos Mentőszolgálat adott tájékoztatást a nool.hu-nak. Közölték: a helyszínről egy 60 év körüli nőt könnyebb sérülésekkel szállítottak kórházba.
