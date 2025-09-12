Friss fejlemények érkeztek a budapesti úton történt gázolásról

Korábban már beszámoltunk arról, hogy pénteken elgázoltak egy gyalogost Salgótarjánban. A baleset a Budapesti úton történt. A forgalom a helyszínelés idején egy sávon, rendőri irányítás mellett haladt, azonban most már zavartalan.

A gyalogost mentő vitte kórházba a helyszínről Fotó: Gé

Az eset kapcsán az Országos Mentőszolgálat adott tájékoztatást a nool.hu-nak. Közölték: a helyszínről egy 60 év körüli nőt könnyebb sérülésekkel szállítottak kórházba.