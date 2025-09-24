Lángoló autók a 4-es főúton – friss fotók a helyszínről

Kedden este súlyos baleset történt a 4-es főúton, Fegyvernek és Kenderes között, ahol egy teherautó személyautóval ütközött. A karambol következtében a ruhaneműket és háztartási cikkeket szállító tehergépjármű szinte azonnal kigyulladt, és a lángok rövid időn belül átterjedtek a személyautóra is – írj az Origo.
Az útra kifolyt üzemanyag is meggyulladt, így a tűz rendkívül gyorsan terjedt. A teherautó az árukészletével együtt teljesen kiégett. A tüzet a helyszínre riasztott szolnoki hivatásos és a törökszentmiklósi önkormányzati tűzoltók víz- és habsugárral tudták megfékezni. A balesetről a Szoljon.hu több helyszíni képet is közzétett. A 4-es főúton augusztusban is történt egy súlyos baleset, akkor egy motoros ütközött egy személyautóval.
