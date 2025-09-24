Ázsia ExpresszSztárban Sztár All StarsMegasztárOtthon Start Program
Lángoló autók a 4-es főúton – friss fotók a helyszínről

baleset
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 24. 14:58 / FRISSÍTÉS: 2025. szeptember 24. 14:58
tűzkarambol
Szörnyű baleset történt kedden éjszaka, amikor egy teherautó és egy személyautó ütközött, majd mindkét jármű lángra kapott. A lángoló roncsok miatt órákig teljesen le kellett zárni a 4-es főút érintett szakaszát.

Kedden este súlyos baleset történt a 4-es főúton, Fegyvernek és Kenderes között, ahol egy teherautó személyautóval ütközött. A karambol következtében a ruhaneműket és háztartási cikkeket szállító tehergépjármű szinte azonnal kigyulladt, és a lángok rövid időn belül átterjedtek a személyautóra is – írj az Origo.

A lángoló roncsok miatt órákig teljesen le kellett zárni a 4-es főút érintett szakaszát.
 A lángoló roncsok miatt órákig teljesen le kellett zárni a 4-es főút érintett szakaszát. Fotó:  Dorka István tű. hadnagy

Az útra kifolyt üzemanyag is meggyulladt, így a tűz rendkívül gyorsan terjedt. A teherautó az árukészletével együtt teljesen kiégett. A tüzet a helyszínre riasztott szolnoki hivatásos és a törökszentmiklósi önkormányzati tűzoltók víz- és habsugárral tudták megfékezni. A balesetről a Szoljon.hu több helyszíni képet is közzétett. A 4-es főúton augusztusban is történt egy súlyos baleset, akkor egy motoros ütközött egy személyautóval.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
