Szörnyű tragédia: életét vesztette a nő a mélykúti tűzesetben

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 23. 21:38
Kialudt tűz nyomait és egy elhunyt személyt találtak.

Kedden kora este érkezett a jelzés a katasztrófavédelemhez, amely szerint a Bács-Kiskun vármegyei Mélykúton egy korábbi, már kialudt tűz nyomait és egy elhunyt személyt találtak. Egy százötven négyzetméteres családi ház tíz négyzetméteres konyhájában keletkezett tűz néhány négyzetméteren. 

Fotó: Pexels

A tűzben egy idős, mozgásában korlátozott nő életét vesztette.  A tűzoltók hőkamerával átvizsgálták az épületet, azonban beavatkozásra már nem volt szükség. A tűz keletkezési helyét, idejét és okát tűzvizsgálati eljárás fogja feltárni.

