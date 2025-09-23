Szörnyű tragédia: életét vesztette a nő a mélykúti tűzesetben

Kedden kora este érkezett a jelzés a katasztrófavédelemhez, amely szerint a Bács-Kiskun vármegyei Mélykúton egy korábbi, már kialudt tűz nyomait és egy elhunyt személyt találtak. Egy százötven négyzetméteres családi ház tíz négyzetméteres konyhájában keletkezett tűz néhány négyzetméteren.
A tűzben egy idős, mozgásában korlátozott nő életét vesztette. A tűzoltók hőkamerával átvizsgálták az épületet, azonban beavatkozásra már nem volt szükség. A tűz keletkezési helyét, idejét és okát tűzvizsgálati eljárás fogja feltárni.
