4,3-as erősségű földrengés rázta meg a San Francisco-t

Csendes-óceáni idő szerint hajnali hétfő kora hajnalban 4,3-as erősségű földrengés rázta meg a San Francisco-öböl térségét, sokakat felébresztve álmukból.

Az Egyesült Államok Geológiai Szolgálata (USGS) szerint a rengés Berkeley városától kelet-délkeletre történt, és több mint 22 ezer ember jelezte, hogy érezte a földmozgást.

A lakosokat nem sokkal hajnali 3 óra előtt ébresztette fel a rengés. A földrengés erős és hosszú volt, hangos zajokat okozott, és tárgyak estek le a polcokról. A környéken kiabálás hallatszott, sokan ébren maradtak, miután attól tartottak, hogy utórengések következnek.

Az interneten is sokan számoltak be arról, hogy megremegett az otthonuk. A Bay Area Rapid Transit (BART) az X platformon közölte, hogy a vonatok csökkentett sebességgel közlekednek, amíg a biztonsági pályavizsgálatok tartanak. A közlekedőknek akár 20 perces késésekre kell számítaniuk a teljes hálózaton.

A The Guardian jelntése szerint nem érkezett jelentés komolyabb károkról.

Bár a 911-es segélyhívóra megnövekedett számú bejelentés érkezett a rengést érzékelő emberektől, San Franciscóban jelenleg nem jelentettek sérüléseket

– írta az X-en a város vészhelyzet-kezelési hivatala. A hivatal hozzátette, hogy károkról sem kaptak bejelentést.

San Francisco polgármestere, Dan Lurie az interneten nyilatkozott a földrengésről: „Az elsősegélynyújtók jelenleg is vizsgálják, történt-e bármilyen hatás a városunkban, és később tájékoztatást adunk.”

A földrengés határozott emlékeztetőül szolgál arra, hogy ez a régió rendkívül földrengésveszélyes, és bármikor bekövetkezhet egy sokkal erősebb rengés is – ezért fontos, hogy a lakosok felkészültek legyenek.