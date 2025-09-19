Ázsia ExpresszSztárban Sztár All StarsMegasztárOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
26°C Székesfehérvár

Vilhelmina névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Hatalmas földrengés rázta meg Kamcsatkát, szökőárriadót rendeltek el

földrengés
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 19. 12:50
rengéskamcsatka
A rengés 7,8-as erősségű volt. Kamcsatka kormányzója a Telegram-csatornáján számolt be mindenről.

Beleremegett a környék, ismét erős földrengést észleltek az oroszországi Kamcsatkán a kora reggeli órákban. Az amerikai geofizikai intézet (USGS) mérései szerint a rengés 7,8-as erősségű volt, és a földmozgás nyomán szökőárriadót is elrendeltek. A rengés fészke Petropavlovszk-Kamcsatszkijtól 128 kilométerre keletre, mintegy 10 kilométeres mélységben alakult ki. Nem sokkal később egy 5,8-as és egy 5,4-es erősségű utórengést is regisztráltak.

Beleremegett a környék, ismét erős földrengést észleltek az oroszországi Kamcsatkán a kora reggeli órákban.
Beleremegett a környék, ismét erős földrengést észleltek az oroszországi Kamcsatkán a kora reggeli órákban.  Fotó: Anadolu via AFP

Kamcsatka kormányzója is megszólalt

Vlagyimir Szolodov, Kamcsatka kormányzója a Telegram-csatornáján közölte, hogy a helyi hatóságok a félsziget keleti partvonala mentén szökőárriadót rendeltek el, és a mentőszolgálatokat fokozott készültségbe helyezték. Egyelőre nem érkezett hír károkról vagy áldozatokról.

A térségben július 30-án 8,8-as erősségű földrengést mértek, ami 73 éve a legerősebb volt. Az akkori rengések miatt több millió embert kellett kitelepíteni a Csendes-óceán partjainál, többek között Japánban és Ecuadorban is, és a földmozgást több kisebb, 5-ös erősségű utórengés követte. Mindössze hat nappal ezelőtt is mértek egy újabb, 7,4-es erősségű földmozgást Kamcsatkán, amely után szintén cunamiriadót adtak ki – írja az Economx.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu