Hatalmas földrengés rázta meg Kamcsatkát, szökőárriadót rendeltek el

Beleremegett a környék, ismét erős földrengést észleltek az oroszországi Kamcsatkán a kora reggeli órákban. Az amerikai geofizikai intézet (USGS) mérései szerint a rengés 7,8-as erősségű volt, és a földmozgás nyomán szökőárriadót is elrendeltek. A rengés fészke Petropavlovszk-Kamcsatszkijtól 128 kilométerre keletre, mintegy 10 kilométeres mélységben alakult ki. Nem sokkal később egy 5,8-as és egy 5,4-es erősségű utórengést is regisztráltak.

Beleremegett a környék, ismét erős földrengést észleltek az oroszországi Kamcsatkán a kora reggeli órákban. Fotó: Anadolu via AFP

Kamcsatka kormányzója is megszólalt

Vlagyimir Szolodov, Kamcsatka kormányzója a Telegram-csatornáján közölte, hogy a helyi hatóságok a félsziget keleti partvonala mentén szökőárriadót rendeltek el, és a mentőszolgálatokat fokozott készültségbe helyezték. Egyelőre nem érkezett hír károkról vagy áldozatokról.

A térségben július 30-án 8,8-as erősségű földrengést mértek, ami 73 éve a legerősebb volt. Az akkori rengések miatt több millió embert kellett kitelepíteni a Csendes-óceán partjainál, többek között Japánban és Ecuadorban is, és a földmozgást több kisebb, 5-ös erősségű utórengés követte. Mindössze hat nappal ezelőtt is mértek egy újabb, 7,4-es erősségű földmozgást Kamcsatkán, amely után szintén cunamiriadót adtak ki – írja az Economx.