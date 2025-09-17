Áll a bál, nem láthatod Szoboszlai Dominik BL-meccseit a tévében

Szoboszlai Dominik és csapata kedden este 21 órakor kezdi meg a Bajnokok Ligája új idényét: az Anfield Roadon igazi rangadó vár a Vörösökre, hiszen a Liverpool-Atlético Madrid összecsapás következik. A magyar válogatott csapatkapitányát idehaza rengeteg szurkoló követi, ám a drukkerek csalódottan szembesülhettek azzal, hogy Szoboszlai szezonnyitó BL-meccsét kizárólag az RTL+ előfizetői láthatják legálisan.
A felháborodás oka egyszerű: a Bajnokok Ligája közvetítési jogait idén is jórészt az RTL szerezte meg, de a találkozók döntő többségét az előfizetéshez kötött RTL+ platformon sugározzák. Ez pedig sok szurkolónál kiverte a biztosítékot. A közösségi oldalakon egymást érik a dühös kommentek, többen kijelentették, hogy
nem fognak előfizetni csak egy-egy meccs miatt
Mások nyíltan vállalták: inkább keresnek valamilyen ingyenes streamet, vagy átkapcsolnak a Sport1 és Sport2 csatornákra, ahol más focimeccsek futnak.
A helyzet sokak számára visszatérő problémát jelent: az elmúlt években a futball közvetítési jogai egyre inkább a streamingplatformok felé tolódnak, miközben a szurkolók hozzászoktak ahhoz, hogy a nagy meccsek szabadon elérhetők. Ez a trend egyre élesebb vitákat szül, és most Szoboszlai miatt különösen érzékenyen érinti a magyar közönséget.
Az angol rekordbajnok Liverpool szeptember 17-én, kedden este 21 órától hazai pályán, az Anfielden csap össze a tavalyi spanyol bajnokság bronzérmesével, az Atlético Madriddal.
