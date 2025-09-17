Ázsia ExpresszCharlie KirkOtthon Start ProgramSztárban Sztár All StarsMegasztár
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
13°C Székesfehérvár

Zsófia névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Áll a bál, nem láthatod Szoboszlai Dominik BL-meccseit a tévében

Liverpool
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 17. 06:15
Atlético MadridSzoboszlai Dominik
Szoboszlai Dominikot hiába várják a szurkolók a tévéképernyőn: a Bajnokok Ligája mérkőzéseit idén túlnyomórészt az RTL+ közvetíti, amelyhez előfizetés szükséges. A drukkerek felháborodtak, a Liverpool-Atlético Madrid rangadót így számos magyar rajongó kénytelen lesz kihagyni.
Bors
A szerző cikkei

Szoboszlai Dominik és csapata kedden este 21 órakor kezdi meg a Bajnokok Ligája új idényét: az Anfield Roadon igazi rangadó vár a Vörösökre, hiszen a Liverpool-Atlético Madrid összecsapás következik. A magyar válogatott csapatkapitányát idehaza rengeteg szurkoló követi, ám a drukkerek csalódottan szembesülhettek azzal, hogy Szoboszlai szezonnyitó BL-meccsét kizárólag az RTL+ előfizetői láthatják legálisan.

Liverpool-Atlético Madrid találkozót sokan kihagyják, mert előfizetés kell.
Liverpool-Atlético Madrid találkozót sokan kihagyják, mert előfizetés kell Fotó: Liverpool FC

A felháborodás oka egyszerű: a Bajnokok Ligája közvetítési jogait idén is jórészt az RTL szerezte meg, de a találkozók döntő többségét az előfizetéshez kötött RTL+ platformon sugározzák. Ez pedig sok szurkolónál kiverte a biztosítékot. A közösségi oldalakon egymást érik a dühös kommentek, többen kijelentették, hogy

 nem fognak előfizetni csak egy-egy meccs miatt

Mások nyíltan vállalták: inkább keresnek valamilyen ingyenes streamet, vagy átkapcsolnak a Sport1 és Sport2 csatornákra, ahol más focimeccsek futnak.

A helyzet sokak számára visszatérő problémát jelent: az elmúlt években a futball közvetítési jogai egyre inkább a streamingplatformok felé tolódnak, miközben a szurkolók hozzászoktak ahhoz, hogy a nagy meccsek szabadon elérhetők. Ez a trend egyre élesebb vitákat szül, és most Szoboszlai miatt különösen érzékenyen érinti a magyar közönséget. 

Liverpool-Atlético Madrid rangadó a Bajnokok Ligájában

Az angol rekordbajnok Liverpool szeptember 17-én, kedden este 21 órától hazai pályán, az Anfielden csap össze a tavalyi spanyol bajnokság bronzérmesével, az Atlético Madriddal.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu