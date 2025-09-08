Tragédiába torkollott a nyaralás: életét vesztette az 57 éves férfi

Tragikus módon életét vesztette a görögországi tengerben egy 57 éves férfi. Az áldozat testét szeptember 7-én Prasonisi térségében emelték ki a tengerből. Bár a mentők kórházba szállították, az orvosok már nem tudták megmenteni az életét.

Az 57 éves férfi életét már nem lehetett megmenteni / Fotó: Pexels.com (Illusztráció)

A férfi hirtelen eltűnt a görög tenger hullámaiban

Ez már a harmadik hasonló haláleset rövid időn belül a szigeten. Augusztusban egy 26 éves brit férfit hoztak ki a vízből Lindos közelében, de minden újraélesztési kísérlet hiábavalónak bizonyult. Júniusban pedig egy 68 éves honfitársuk hunyt el úszás közben, szintén Lindos strandján.

A görög hatóságok mindhárom esetben boncolást rendeltek el, hogy tisztázzák a halál pontos okát. A legutóbbi tragédia ügyében a lindosi kikötői hatóság folytat vizsgálatot. A brit külügyminisztérium megerősítette a haláleseteket, és jelezte, hogy segítséget nyújtanak az áldozatok hozzátartozóinak, valamint folyamatosan egyeztetnek a görög illetékesekkel - írja az Origo.

