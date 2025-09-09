Borzalom: napokat töltött étlen-szomjan egy idős férfi

Egy 70-es évei közepén járó férfi étlen-szomjan volt kénytelen négy napot eltölteni beszorulva saját házának meghibásodott felvonójában Németországban.
Az idős férfit, akinél mobiltelefon sem volt, hogy segítséget tudjon hívni, végül a fia szabadította ki mentősökkel és rendőrökkel közösen a liftből, amelyet fel kellett törni.
Időközben a férfi már jól van
- közölte a helyi rendőrség.
A június végén történtekről előzőleg több német lap is beszámolt. A rendőrség szerint a meghibásodás oka egy kiégett biztosíték lehetett, ami miatt a vészhívó sem működött - írja az MTI.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.