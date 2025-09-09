Koós BoglárkaÁzsia ExpresszOtthon Start ProgramKrausz Gábor esküvő
Borzalom: napokat töltött étlen-szomjan egy idős férfi

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 09. 09:10
Négy napot töltött ebben a szörnyű helyzetben.
Egy 70-es évei közepén járó férfi étlen-szomjan volt kénytelen négy napot eltölteni beszorulva saját házának meghibásodott felvonójában Németországban.

Napokat töltött étlen-szomjan egy idős férfi / Fotó:  Unsplash (Illusztráció)

Az idős férfit, akinél mobiltelefon sem volt, hogy segítséget tudjon hívni, végül a fia szabadította ki mentősökkel és rendőrökkel közösen a liftből, amelyet fel kellett törni. 

Időközben a férfi már jól van

 - közölte a helyi rendőrség.

A június végén történtekről előzőleg több német lap is beszámolt. A rendőrség szerint a meghibásodás oka egy kiégett biztosíték lehetett, ami miatt a vészhívó sem működött - írja az MTI.

 

