Nagy a baj: eltűnt a 47 éves Judit, mindenki őt keresi

eltűnt
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 01. 06:10
körözésrendőrségkeresés
A rendőrség a lakosság segítségét kéri.
A Budapesti Rendőr-főkapitányság VIII. Kerületi Rendőrkapitányság körözési eljárást folytat az ismeretlen helyen tartózkodó S. Judit ügyében.

A rendőrség a lakosság segítségét kéri a nő megtalálásához Fotó: Police.hu

A rendelkezésre álló adatok szerint a 47 éves nő 2025. augusztus 31-én 17 óra 30 perc körül egy VIII. kerületi lakásból ismeretlen helyre távozott. A nőt a rendőrök jelenleg is keresik.

Eltűnésekor szürke melegítő nadrágot, szürke pólót és szürke sportcipőt viselt.

Az elűnt nőről készült fotót ide kattintva tudod megtekinteni.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság VIII. Kerületi Rendőrkapitánysága kéri, hogy aki a nő tartózkodási helyéről információval rendelkezik, akár névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető, 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámán, illetve a 112-es díjmentes segélyhívó számon.

 

