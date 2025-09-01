Nagy a baj: eltűnt a 47 éves Judit, mindenki őt keresi

A Budapesti Rendőr-főkapitányság VIII. Kerületi Rendőrkapitányság körözési eljárást folytat az ismeretlen helyen tartózkodó S. Judit ügyében.
A rendelkezésre álló adatok szerint a 47 éves nő 2025. augusztus 31-én 17 óra 30 perc körül egy VIII. kerületi lakásból ismeretlen helyre távozott. A nőt a rendőrök jelenleg is keresik.
Eltűnésekor szürke melegítő nadrágot, szürke pólót és szürke sportcipőt viselt.
Az elűnt nőről készült fotót ide kattintva tudod megtekinteni.
A Budapesti Rendőr-főkapitányság VIII. Kerületi Rendőrkapitánysága kéri, hogy aki a nő tartózkodási helyéről információval rendelkezik, akár névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető, 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámán, illetve a 112-es díjmentes segélyhívó számon.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.