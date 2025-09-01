Nagy a baj: eltűnt a 47 éves Judit, mindenki őt keresi

A Budapesti Rendőr-főkapitányság VIII. Kerületi Rendőrkapitányság körözési eljárást folytat az ismeretlen helyen tartózkodó S. Judit ügyében.

A rendőrség a lakosság segítségét kéri a nő megtalálásához Fotó: Police.hu

A rendelkezésre álló adatok szerint a 47 éves nő 2025. augusztus 31-én 17 óra 30 perc körül egy VIII. kerületi lakásból ismeretlen helyre távozott. A nőt a rendőrök jelenleg is keresik.

Eltűnésekor szürke melegítő nadrágot, szürke pólót és szürke sportcipőt viselt.

Az elűnt nőről készült fotót ide kattintva tudod megtekinteni.