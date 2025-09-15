Nagy a baj, egy hete semmit sem tud Andrásról a családja, kétségbeesetten keresik

Szeptember 9-én hajnalban távozott ismeretlen helyre a Dél-pesti Centrumkórház nővérszállójáról Méhes András. A férfit utoljára egy taxiba szállva látták, azóta azonban sem a családja, sem a kollégái nem tudják, hol lehet. Az eltűnése óta több teória is napvilágot látott, de a hozzátartozók azt hangsúlyozták, hogy a férfi továbbra is eltűntként szerepel a rendőrség adatbázisában, és minden információra szükségük van.

Méhes Andrást azóta eltűntként körözi a rendőrség. Fotó: Facebook

„Nem igaz, hogy előkerült András”

Az elmúlt napokban olyan hírek is felröppentek, hogy András előkerült. Ezt azonban szerettei határozottan cáfolták.

Szeretnénk tisztázni, hogy ez a hír nem valós. Andrást továbbra is keresi a családja és kollégái, ezért kérünk mindenkit, hogy fokozott figyelemmel kísérje a keresést, és amennyiben információval rendelkezik, jelezze azt a megfelelő csatornákon

– írta Andrea, András testvére az Eltűnt Személyek Keresése csoportban.

Vácon mérték be a telefonját

A keresést nehezíti, hogy a férfi ritkán kapcsolja be a telefonját, és ha jelentkezik is, üzenetei sokszor zavartak.

Vácon mintha látták volna, valahol ott is mérték be egyszer a telefonját. De ezen kívül sajnos semmi

– mondta el lapunknak Laura, a férfi kolléganője.

András valószínűleg lelkileg instabil állapotba került, lelkileg labilis. Vélhetőleg napok óta bolyonghat Vácon. Az elmúlt napokban egy-két embernél jelentkezett, de üzenetei inkább búcsúzásról szóltak.

Most viszont már 24 órája egyáltalán nem adott életjelet. Keressük, járjuk Vácot, mert többnyire ott mérik be a telefonját

– mondta lapunknak Erika, egy másik aggódó kolléga.

A család és a rendőrség is keresi az eltűntet! A hozzátartozók a rendőrséggel együtt folytatják a keresést, és azt kérik, hogy aki látta vagy információval rendelkezik Méhes András hollétéről, az haladéktalanul jelezze a hatóságoknak, vagy vegye fel a kapcsolatot a családdal - áll a rendőrség hivatalos honlapján.

