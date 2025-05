Rejtélyes eltűnés: „Megszökött? Elrabolták?” – egyre több teória születik Nyikos Róbert ügyéről

Egy Németországban dolgozó magyar férfi, Nyikos Róbert rejtélyes eltűnése máig megoldatlan. A férfi 2025. április 13-án a bajorországi Fürstenfeldbruck térségében tűnt el. A 40-es éveiben járó Róbert stabil munkahellyel rendelkezett, és éppen hivatalos felmondását intézte, hogy hazatérhessen Magyarországra a családjához. A hazautazása előtti napokban azonban nyoma veszett.

Róbertnek április 13-án veszett nyoma Fürstenfeldbruck környékén Fotó: Facebook / Nyikos Róbert keresése Németországban

Őrült teóriák jöttek Róbert rejtélyes eltűnésével kapcsolatban

Róbert eltűnésének körülményei továbbra is zavarosak. Azon a bizonyos napon délután 2 óra körül még beszélt a párjával. Este 7 körül azonban elhagyta a lakását. Állítólag biciklizni indult – de a kerékpárját később otthon találták meg, ő viszont eltűnt.

A férfi eltűnéséről már korábban beszámoltunk, legutóbbi videónk pedig nagy figyelmet kapott a TikTokon.

@borsonline Nyoma veszett egy magyar férfinak Németországban Nyikos Róbert már lassan egy hónapja, még április 13-án tűnt el Fürstenfeldbruck térségében. A családja azóta is kétségbeesve keresi, és várja haza az eltűnt férfit. #bors #eltűnt #németország #nyikos #róbert #buszsofőr #nyomozás #rendőrség #család #eltűnés ♬ eredeti hang – Bors - Bors

A kommentekben számos elmélettel álltak elő Róbert eltűnésével kapcsolatban. Ezek között akadtak logikusnak tűnő gondolatmenetek, de egészen vad spekulációk is.

Többen is felvetették, hogy ha Róbert nem biciklizni indult, akkor talán a partok közelében kellene keresni. Viktória például azt írta, hogy „a Pucher Meer strand környékét kellene megnézni, lehet, hogy úszni ment. Ha tudott egyáltalán...”, amire válaszul Kitti – Róbert párja – is megszólalt, és elmondta, hogy a környéket már átvizsgálták a hatóságok, búvárokat is bevetettek, azonban nem találtak semmit.

Mások úgy gondolják, hogy Róbert nem eltűnt, hanem inkább el akart tűnni.

Megszökött. Azért nem akar végleg hazaköltözni a családjához, mert kint is van családja, sok ilyen eset van

– írta Paula, akinek az elmélete azért releváns, mert többen is beszámoltak arról, hogy ismertek hasonló történeteket. Persze konkrét bizonyíték nincs, így ez is csak találgatás marad.

Elizabett pedig inkább azt tartotta gyanúsnak, hogy Róbert pont akkor tűnt el, amikor hazaköltözni készült:

„Szerintem belekeveredett valami rossz dologba, ezért is akart hazaköltözni. Reméljük, hogy nem történt baja.”

Róbertet még mindig keresik a német hatóságok Fotó: Facebook / Nyikos Róbert keresése Németországban

Mi történt Róberttel?

Erre a kérdésre továbbra sincs válasz, és bár a kommentek között sok találgatás szerepelt, fontos hangsúlyozni: jelenleg semmilyen bizonyíték nincs egyik teóriára sem.