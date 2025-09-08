Aggasztó: 40 éve semmi hír Ágnesről, már a Facebook-on is kutatás indult utána

Meghökkentő bejegyzés látott napvilágot nemrégiben a közösségi médiában. A szolnoki Vásárhelyi Pál Közgazdasági és Postaforgalmi Szakképzőiskola egykori diákjai osztálytalálkozót szerveznek, a dátum pedig szép kerek, egészen pontosan a negyvenedik. Azonban az összejövetelnek van egy másik, szomorú aprópója is.

Osztálytalálkozót szerveznek, hogy megtalálják Ágnest Fotó: Unsplash

Egy csütörtökön megosztott bejegyzés szerint a szolnoki Vásárhelyi Pál Közgazdasági és Postaforgalmi Szakképzőiskola 1985-ben végzett osztálya idén ünnepli ballagásának 40 évfordulóját. A szép kerek szám apropóján igyekeznek minden egykori társukat megtalálni és meghívni az eseményre. A SZOLNOKON LÁTTAM-HALLOTTAM NYILVÁNOS csoportban megjelent bejegyzés szerint Ágnes nevű volt osztálytársuk még nem került elő, ezért az ő felkutatásában segítséget kérnek - számol be róla a Szoljon.hu.