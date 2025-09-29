Nagy a baj: eltűnt a 18 éves Jázmin, nagy erőkkel keresik a rendőrök

Eltűnt egy 18 éves fiatal lány. B. Jázmin szeptember 16-án délután ismeretlen helyre távozott az otthonából és nem adott magáról életjelet.

Nagy erőkkel keresik a rendőrök az eltűnt lányt Fotó: Gé

B. Jázmin 150-155 centi magas, fekete hajú, ovális arcú, barna szemű fiatal lány, aki szeptember 26-án tűnt el, azóta ismeretlen helyen tartózkodik, a felkutatásra eddig tett intézkedések pedig nem hoztak eredményt. Ezért a rendőrség a lakosság segítségét is kéri, hogy minél hamarabb megtalálhassák Jázmint.

A fiatal nő legutolsó ruházatáról az lehet tudni, hogy fekete farmert, sötét pulóvert és fekete cipőt viselt, a rendőrség kéri, hogy aki Jázmin tartózkodási helyéről bármilyen információval rendelkezik, az jelezze a rendőrségen - írja a szon.hu.