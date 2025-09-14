Ázsia ExpresszSztárban Sztár All StarsMegasztárOtthon Start Program
Látta valaki Zoét? 14 éves lány tűnt el nyomtalanul a XV. kerületből

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 25. 09:01
A rendőrség nagy erőkkel keresi az eltűnt tinit.

A Police.hu írja, hogy a Budapesti Rendőr-főkapitányság XV. Kerületi Rendőrkapitányság 01150-157/387/2025. körözési számon eljárást folytat az eltűnt P. Zoé ügyében. A rendőrség arról tájékoztatott, hogy a 14 éves lány ismeretlen helyre távozott a XV. kerületi lakóhelyéről.

Illusztráció / Fotó: Police.hu

A rendőrség információi szerint az eltűnt tini körülbelül 170 centiméter magas, sportos testalkatú, vállig érő, festett haja van.

Ide kattintva lehet megtekinteni egy képet az ismeretlen helyen tartózkodó lányról – amíg a rendőrség valamilyen oknál fogva le nem veszi.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság XV. Kerületi Rendőrkapitánysága kéri, hogy aki P. Zoé tartózkodási helyéről információval rendelkezik, akár névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető, 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámán, illetve a 112-es díjmentes segélyhívó számon.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
