Látta valaki Zoét? 14 éves lány tűnt el nyomtalanul a XV. kerületből

A Police.hu írja, hogy a Budapesti Rendőr-főkapitányság XV. Kerületi Rendőrkapitányság 01150-157/387/2025. körözési számon eljárást folytat az eltűnt P. Zoé ügyében. A rendőrség arról tájékoztatott, hogy a 14 éves lány ismeretlen helyre távozott a XV. kerületi lakóhelyéről.
A rendőrség információi szerint az eltűnt tini körülbelül 170 centiméter magas, sportos testalkatú, vállig érő, festett haja van.
Ide kattintva lehet megtekinteni egy képet az ismeretlen helyen tartózkodó lányról – amíg a rendőrség valamilyen oknál fogva le nem veszi.
A Budapesti Rendőr-főkapitányság XV. Kerületi Rendőrkapitánysága kéri, hogy aki P. Zoé tartózkodási helyéről információval rendelkezik, akár névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető, 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámán, illetve a 112-es díjmentes segélyhívó számon.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.