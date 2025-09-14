Látta valaki Zoét? 14 éves lány tűnt el nyomtalanul a XV. kerületből

A Police.hu írja, hogy a Budapesti Rendőr-főkapitányság XV. Kerületi Rendőrkapitányság 01150-157/387/2025. körözési számon eljárást folytat az eltűnt P. Zoé ügyében. A rendőrség arról tájékoztatott, hogy a 14 éves lány ismeretlen helyre távozott a XV. kerületi lakóhelyéről.

A rendőrség információi szerint az eltűnt tini körülbelül 170 centiméter magas, sportos testalkatú, vállig érő, festett haja van.

Ide kattintva lehet megtekinteni egy képet az ismeretlen helyen tartózkodó lányról – amíg a rendőrség valamilyen oknál fogva le nem veszi.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság XV. Kerületi Rendőrkapitánysága kéri, hogy aki P. Zoé tartózkodási helyéről információval rendelkezik, akár névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető, 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámán, illetve a 112-es díjmentes segélyhívó számon.