Elfogatóparancsot adtak ki a sürgősségin őrjöngő nőre - őt keresik mindenhol!

Veréb Viktória a vád szerint tavaly nyáron, a kecskeméti megyei kórház sürgősségi osztályán egy ápolónőre támadt. A Kecskeméti Járásbíróság az ügy miatt eljárást indított és az ügyészség a nő elzárását indítványozta.
Egy este 2024. július elsején, egy nőt a sürgősségi osztályra kellett szállítani. Az ellátás során a baon.hu azt írja, hogy hangosan szidalmazta a dolgozókat, majd az egyik női szakápoló felé ütött.
Az ápolónak sikerült kitérnie az ütés elől, erre Veréb Viktória megragadta a haját és a szemüvegét, majd percekig szorította. Végül sikerült lefogni az őrjöngő nőt és a dolgozó megmenekült. Az ápolónő nyolc napon belüli sérüléseket szerzett, ráadásul eltört a szemüvege, amivel Viktória 175 ezer forintos kárt okozott.
A közösségi média teljesen felbolydult, egy poszt Veréb Viktória elfogatását követeli.
Kapják el VERÉB VIKTÓRIÁT!... Ez a nagykőrösi nő bántalmazott Kecskeméten a Megyei Kórházban egy ÁPOLÓNŐT!
A rendőrség körözést adott ki a nőre 2025. szeptember 16-án, de augusztus 21-én kiadtak egy elfogatóparancsot ellene a Nagykőrösi Járásbíróságon járművezetés eltiltás hatálya alatt bűncselekmény miatt.
A Nagykőrösi Rendőrkapitányság közölte a portállal, hogy a nő ellen nem indult eljárás náluk, a Kecskeméti Járásbíróságon, azonban eljárás indult ellene, közfeladatot ellátó személy elleni erőszak, könnyű testi sértés és rongálás miatt.
