Ámokfutást rendezett egy tapétavágó késsel a férfi - Videó!

tapétavágókés
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 16. 13:05
tapétavágófenyeget
Minden szakításuk után kezdődött. Amikor előkerült a tapétavágó kés, a nő tudta: nagy bajban van.

Egy férfit vettek őrizetbe, miután volt barátnőjét tapétavágó késsel fenyegette meg. 

Exe tapétavágó késsel fenyegette meg – most megszólalt a nő
Exe tapétavágó késsel fenyegette meg – a férfit elítélték Fotó: Wesley Tingey /  Unsplash (Illusztráció)

A pár 2023 nyarán szakított, ezután azonban a férfi nem hagyta békén a nőt. Először betörte autója szélvédőjét, majd azzal kereste meg, hogy meg akarja javíttatni, mivel ő okozta a kárt.

Azonnal kést rántott

A megbeszélt találkozón a nő nem akart beszállni az autóba, csupán a holmijait akarta kivenni belőle, hogy a férfi elvihesse az autót, de erőszakkal betuszkolta az autóba. Először azt kérte, hogy vezesse el őt Sajóhidvégre. Amikor a nő ellenkezett, előhúzta a kést.

Kihúzta a szikét a zsebéből, már láttam, hogy itt nem pénzről lesz szó. Akkor már tudtam

- mondta az áldozat.

Útközben kifogyott a benzin, a férfi pedig újra megfenyegette a nőt, hogy ne merjen segítséget kérni. Szerencsére egy arra járó autós észrevette, hogy valami nincs rendben, és hívta a 112-t. A helyszínre érkező mentősöket is megfenyegette, majd azzal fenyegetőzött, hogy magával is végez, ha nem adják vissza a nőt. Ezután a hajánál fogva húzta le őt a szántóföldre. A rendőrök végül elfogták - írja a BOON.

Elsőfokon a bíróság a vádlottat felfegyverkezve elkövetett, közfeladatot ellátó személy elleni erőszak, felfegyverkezve elkövetett személyi szabadság megsértése, valamint garázdaság és rongálás vétsége miatt 7 év szabadságvesztésre és 7 év közügyektől eltiltásra ítélte.

 

