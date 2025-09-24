Kibertámadás bénította meg Európa reptereit – elfogták a gyanúsítottat

Európa több forgalmas repülőterét súlyos kibertámadás érte, amely megbénította az automata utasfelvételi rendszereket és kaotikus helyzetet teremtett az utasok számára. A támadás múlt pénteken történt, amikor a Collins Aerospace légiközlekedési vállalat rendszereit célozták meg, ami jelentős fennakadást okozott több város, köztük London, Brüsszel, Berlin és Dublin repülőterein. A problémák miatt sok helyen kézi módszerekkel kellett megoldani a bejelentkezést, ami hosszabb várakozást, késéseket és járattörléseket eredményezett – írj a CNN.

A kibertámadás megbénította több európai repülőtér utasfelvételi rendszerét, és káoszt okozott az induló járatoknál. Fotó: PeopleImages.com - Yuri A / Shutterstock

A brit hatóságok kedden este West Sussexben letartóztattak egy negyvenes éveiben járó férfit a támadással összefüggésben, akit a Computer Misuse Act alapján gyanúsítanak. A férfit kihallgatták, majd feltételes óvadékkal szabadon engedték. A brit Nemzeti Bűnüldözési Ügynökség (NCA) közleménye szerint a nyomozás még a kezdeti szakaszban van, és továbbra is folyamatban marad.

Bár ez a letartóztatás pozitív lépés, a vizsgálat még korai fázisban jár, és továbbra is folyik

– hangsúlyozta Paul Foster, az NCA Nemzeti Kiberbűnözési Egységének vezetője.

A kiberbűnözés folyamatos globális fenyegetést jelent, amely továbbra is jelentős zavarokat okoz az Egyesült Királyságban. Az NCA elkötelezett amellett, hogy hazai és nemzetközi partnereivel együttműködve csökkentse ezt a fenyegetést a brit lakosság védelme érdekében

A kibertámadás következményei súlyosan érintették az utasokat

Brüsszel repülőterén iPadekkel és laptopokkal igyekeztek online bejelentkeztetni az embereket, míg Berlin Brandenburg repülőterén egy utas arról számolt be, hogy kézzel írt beszállókártyákat kaptak. Berlin repülőtere szerdán reggel közleményt adott ki, amely szerint a fennakadások továbbra is tartanak.

Tekintettel arra, hogy a bejelentkezés és a beszállás még mindig nagyrészt manuális, hosszabb feldolgozási idők, késések és járattörlések is előfordulhatnak ma, annak ellenére, hogy minden rendelkezésre álló erőforrást mozgósítottunk

– áll a közleményben, amely azt is jelezte, hogy alternatív megoldásokon dolgoznak a támadás hatásainak enyhítésére.