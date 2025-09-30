Durva baleset történt a magyar főúton, óriási a káosz

Súlyos balesettel indult a kedd reggel a 6-os főúton. A Pécs felé vezető szakaszon, az Ikarusz Faloda közelében négyen jármű ütközött össze.
A Waze alkalmazás élő térképén egyelőre nem látni, hogy óriási torlódás lenne, de a Baranya Vármegyei hírportál olvasói szerint a baleset jelentősen visszafogja a forgalmat. Az esettel kapcsolatban a bama.hu megkereste a Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóosztályát, de egyelőre választ még nem kaptak.
