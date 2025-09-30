Brutális erejű baleset a 4-es főúton: autóba csapódott egy tréler - Videó

Szörnyű karambol történt hétfő este Debrecen közelében, két gépjármű ütközött össze az M35-ös autópálya csomópontjánál, a 4-es főúton.
A személyautó az autópálya lehajtójáról érkezett a főútra Debrecen irányába, amikor az ütközés megtörtént, és egy tréleres jármű az oldalába csapódott. A baleset következtében egy 50 év körüli férfi megsérült, őt a mentők kórházba szállították. A műszaki mentést félpályás útlezárás, és rendőri forgalomirányítás mellett kezdték meg - írja a haon.hu.
Íme a videó a baleset helyszínéről:
