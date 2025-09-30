Ázsia ExpresszKaszás NikolettMegasztárOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
5°C Székesfehérvár

Jeromos névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Brutális erejű baleset a 4-es főúton: autóba csapódott egy tréler - Videó

baleset
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 30. 06:25
ütközés4-es főútmentőkarambol
A helyszínre a mentőket is riasztani kellett.

Szörnyű karambol történt hétfő este Debrecen közelében, két gépjármű ütközött össze az M35-ös autópálya csomópontjánál, a 4-es főúton.

Fotó: Tóth Imre / haon.hu

A személyautó az autópálya lehajtójáról érkezett a főútra Debrecen irányába, amikor az ütközés megtörtént, és egy tréleres jármű az oldalába csapódott. A baleset következtében egy 50 év körüli férfi megsérült, őt a mentők kórházba szállították. A műszaki mentést félpályás útlezárás, és rendőri forgalomirányítás mellett kezdték meg - írja a haon.hu.

Íme a videó a baleset helyszínéről:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu