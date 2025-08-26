Durva baleset történt az M4-esen, mentők is a helyszínen

Rohantak a tűzolotók, miután szalagkorlátnak ütközött, majd árokba csapódott egy gépkocsi az M4-es autóút 42-es kilométerszelvényénél, Monor térségében, a Szolnok felé vezető irányban.
Az autóban ketten utaztak, saját erejükből ki tudtak szállni. A monori hivatásos tűzoltók áramtalanítják a bajba került járművet. A balesethez a mentők is kiérkeztek, valamint a közútkezelő szakembereit is a helyszínre várják - írja a katasztrófavédelem.
