Durva baleset történt az M4-esen, mentők is a helyszínen

Rohantak a tűzolotók, miután szalagkorlátnak ütközött, majd árokba csapódott egy gépkocsi az M4-es autóút 42-es kilométerszelvényénél, Monor térségében, a Szolnok felé vezető irányban.

Az autóban ketten utaztak, saját erejükből ki tudtak szállni. A monori hivatásos tűzoltók áramtalanítják a bajba került járművet. A balesethez a mentők is kiérkeztek, valamint a közútkezelő szakembereit is a helyszínre várják - írja a katasztrófavédelem.