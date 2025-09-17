Összedőlt a tatabányai "drogbirodalom" – így kapták el testvérpárt - Videó

Komárom-Esztergom vármegyében ismét lecsapott a rendőrség: a tatabányai nyomozók mindössze egyetlen nap alatt három drogdílert is elfogtak.

A drogfogás szervezetten ment. Fotó: Police.hu

Szeptember 10-én kora reggel kopogtatott a rendőrség. A célpont egy testvérpár otthona volt. Az egyik férfi, P. Tamás saját kertjében marihuánát termesztett, miközben házában is tartott szárított és friss növényeket. A rendőrök mindent lefoglaltak. A gyanú szerint a kábítószert testvérének, P. Sándornak adta tovább, aki aztán eladásra kínálta.

Nagyobb volt a droghálózat, mint kiderült

De a történet itt nem ért véget. Kiderült ugyanis, hogy P. Tamás nemcsak saját termesztésből származó drogot árult, hanem vásárolt is – egy másik tatabányai férfitól, Gy. Istvántól. A nyomozók még aznap elfogták őt is, lakásában pedig komplett drogkészletre bukkantak: növényi származékokra, pipára, őrlőre, mérlegre és fóliára, amellyel a tiltott anyagot porciózták.

Mindhárom férfit gyanúsítottként hallgatták ki, és ellenük kábítószer-kereskedelem bűntettének gyanúja miatt indult eljárás. A rendőrség ismét figyelmeztet: a marihuána fogyasztása nemcsak illegális, de komoly veszélyekkel járhat. Memóriazavart, légzési nehézségeket, szív- és érrendszeri problémákat okozhat, növeli a szorongás és a depresszió kockázatát, sőt hosszú távon meddőséget és skizofréniát is előidézhet, írj a Police.hu.