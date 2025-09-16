Búvárnak álcázták magukat, több millió értékben csempésztek kábítószert

Ausztráliában tartóztattak le két kábítószercsempészt, akik különös módon búvárkodással próbálták leplezni bűncselekményüket. A hatóságok egyre intenzívebben ellenőrzik a vízi és légi kikötőket, különösen Ázsia felől, mivel jelentősen megnőtt a drogcsempészet aránya a térségben.

Búvárnak álcázva magukat csempésztek kábítószert Fotó: Ausztrál Szövetségi Rendőrség

A konténerszállító hajókat kutyákkal is átvizsgálják, mivel a csempészek újra és újra próbálkoznak különféle módszerekkel. Mostanra azonban a hatóságok egy szinttel feljebb léptek: a kutyák mellett már búvárok is részt vesznek az ellenőrzésekben.

A búvárok gyorsan lebuktak

2023-ban két férfit buktattak le az új-dél-walesi Newcastle kikötőjében, egy Brazíliából érkezett konténerhajónál. A hajón összesen 82 kilogramm kokaint találtak, amelynek becsült értéke közel 6 milliárd forint.

A rendőrségi búvárok találták két vízi scootert is, amelyekkel korábban a délebbre fekvő Swansea partjainál közlekedtek. A rendőrség egy komp kapitányának bejelentése alapján kezdett vizsgálódni, akinek gyanús lett, hogy a férfiak nagy csomagokat szállítottak, de mint később kiderült, ekkor csak gyakorolták az akciót.

Kezdetben mindent tagadtak, állításuk szerint csak búvárkodni akartak. Gyanút keltett azonban, hogy mindketten az indonéziai Balin keresztül érkeztek Ausztráliába, egy nap eltéréssel, majd közösen vásároltak két vízi scootert és teljes búvárfelszerelést összesen 13 millió forint értékben.

A férfiak titkos üzeneteit sikerült feltörni, és kiderült, hogy megbízásból cselekedtek. Vallomást is tettek, de azt állították, nem ismerték a megrendelőjüket, és nem tudták, mi van a csomagokban. Ez azonban nem mentette meg őket a súlyos büntetéstől.

Jon Birger Karlsen 9 év 11 hónap börtönbüntetést kapott, míg Johan-Martinius Halvorsent 10 év 2 hónap börtönbüntetésre ítélték - írja a police.hu.