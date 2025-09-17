Sokkoló baleset szerda reggel - hat embert kellett kórházba szállítani

A kora reggeli órákban szörnyű baleset történt Józsa közelében, a 35-ös főúton - számolt be róla a Haon.hu.
Két autó karambolozott, a baleset következtében hat embert kellett kórházba szállítani. A hivatásos tűzoltók segítségére is szükség volt a mentés folyamán. Egy sofőrt, és utasát feszítővágóval kellett kiszabadítani az autó roncsai közül.
Egy szemtanú számolt be a baleset helyszínén tapasztaltakról. A férfi a Facebookon arról számolt be, hogy a két törött gépjármű az út két oldalán állt, a szalagkorlátba fűződve.
A műszaki mentés ideje alatt a rendőrség felváltva engedi a forgalmat mindkét irányból - írja az Origo.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.