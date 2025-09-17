Sokkoló baleset szerda reggel - hat embert kellett kórházba szállítani

A kora reggeli órákban szörnyű baleset történt Józsa közelében, a 35-ös főúton - számolt be róla a Haon.hu.

Rémisztő baleset történt szerda reggel Fotó: Gé

Szörnyű baleset történt a 35-ös főúton

Két autó karambolozott, a baleset következtében hat embert kellett kórházba szállítani. A hivatásos tűzoltók segítségére is szükség volt a mentés folyamán. Egy sofőrt, és utasát feszítővágóval kellett kiszabadítani az autó roncsai közül.

Egy szemtanú számolt be a baleset helyszínén tapasztaltakról. A férfi a Facebookon arról számolt be, hogy a két törött gépjármű az út két oldalán állt, a szalagkorlátba fűződve.

A műszaki mentés ideje alatt a rendőrség felváltva engedi a forgalmat mindkét irányból - írja az Origo.