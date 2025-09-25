Felháborító átverés: 3 millió forintot csaltak ki egy magyar nőtől, banki alkalmazottnak hazudta magát az elkövető

Közel hárommillió forintot emeltek le egy nő számlájáról egy átverés keretein belül. A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság felveszi a harcot az online csalók ellen a Mátrix Projekt keretein belül.

Pénzt csaltak ki egy tiszaújvárosi nőtől / Fotó: Freepik.com/Illusztráció

Pénzt csaltak ki online

A Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság ismeretlen tettes ellen indított nyomozást. Az elkövető május 16-án reggel felhívott egy tiszaújvárosi nőt, majd egy ismert bank alkalmazottjaként mutatkozott be.

Azt mondta a sértett félnek, hogy veszélyben van a bankszámlája, így le kell töltenie egy alkalmazást, majd az AnyDesk segítségével leemelt a nő számlájáról közel hárommillió forintot.

Hogy ilyen esetek a jövőben ne fordulhassanak elő, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság közölt pár tippet, ami segíthet felismerni a veszélyhelyzeteket, ezzel biztonságosabb online életet teremtve - írja a police.hu.