Ázsia ExpresszSztárban Sztár All StarsMegasztárOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
13°C Székesfehérvár

Eufrozina, Kende névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Felháborító átverés: 3 millió forintot csaltak ki egy magyar nőtől, banki alkalmazottnak hazudta magát az elkövető

csalás
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 25. 11:56
átverésbankszámlapénz
Egy alkalmazás segített a csalónak. Így sikeresen pénzt csalt ki egy mit sem sejtő bankszámla-tulajdonostól.
Alexa
A szerző cikkei

Közel hárommillió forintot emeltek le egy nő számlájáról egy átverés keretein belül. A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság felveszi a harcot az online csalók ellen a Mátrix Projekt keretein belül.

pénzt csaltak
Pénzt csaltak ki egy tiszaújvárosi nőtől / Fotó: Freepik.com/Illusztráció

Pénzt csaltak ki online

A Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság ismeretlen tettes ellen indított nyomozást. Az elkövető május 16-án reggel felhívott egy tiszaújvárosi nőt, majd egy ismert bank alkalmazottjaként mutatkozott be. 

Azt mondta a sértett félnek, hogy veszélyben van a bankszámlája, így le kell töltenie egy alkalmazást, majd az AnyDesk segítségével leemelt a nő számlájáról közel hárommillió forintot.

Hogy ilyen esetek a jövőben ne fordulhassanak elő, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság közölt pár tippet, ami segíthet felismerni a veszélyhelyzeteket, ezzel biztonságosabb online életet teremtve - írja a police.hu.

  • A bank telefonon soha nem ad utasítást az ügyfélnek semmilyen átutalásra!
  • Ismeretlen eredetű programot soha ne telepítsen vagy töltsön le a számítógépére, illetve a telefonjára, bárki is javasolja!
  • Legyen gyanús, ha a telefonáló tört magyarsággal beszél, vagy magyartalan, helyesírási hibákat tartalmazó ímélben ajánl kedvező üzleti lehetőséget!
  • Ne bízzon ismeretlenek üzleti vagy befektetési ajánlataiban, legyen gyanakvó, főleg, ha kiemelten nagy hozammal kecsegtetik!

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu