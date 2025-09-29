Tragédia: cigaretta miatt csaptak fel a lángok, életet is követelt a tűz

Meghalt egy 64 éves férfi Tasson. A tragédiát valószínűleg ágyban dohányzás, egy cigaretta okozta. A lángokat a szomszédok vették észre és mivel tudták, hogy a lakója bent van, azonnal hívták a 112-t és a férfi egy rokonát.

Cigaretta okozta a tragédiát. Fotó: Pexles / Pexles

Cigaretta okozta a tragédiát

Már nem láttam lángokat a megérkezésemkor. Kint volt két tűzoltóautó, rendőrautó, mentőautó. A tűzoltók mutatták meg, hogy hol van az elhunyt, már nem tudtak rajta segíteni

- nyilatkozta a Tényeknek egy rokon hozzátéve, a lakásban lévő kanapé gyulladt meg a szoba közepén dohányzás közben. Az áldozattal füstmérgezés végzett.

De ugyanígy rohanniuk kellett a tűzoltóknak egy veszprémi házhoz is, amely ugyan nem okozott szerencsére tragédiát, lakhatatlanná vált. A lángok az emeleten csaptak fel, ami miatt teljesen leégett a tetőszerkezet. A tüzet vélhetően az okozta, hogy a hideg időjárás miatt a négytagú család fűteni kezdett.