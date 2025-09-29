Tragédia: cigaretta miatt csaptak fel a lángok, életet is követelt a tűz

Meghalt egy 64 éves férfi Tasson. A tragédiát valószínűleg ágyban dohányzás, egy cigaretta okozta. A lángokat a szomszédok vették észre és mivel tudták, hogy a lakója bent van, azonnal hívták a 112-t és a férfi egy rokonát.
Már nem láttam lángokat a megérkezésemkor. Kint volt két tűzoltóautó, rendőrautó, mentőautó. A tűzoltók mutatták meg, hogy hol van az elhunyt, már nem tudtak rajta segíteni
- nyilatkozta a Tényeknek egy rokon hozzátéve, a lakásban lévő kanapé gyulladt meg a szoba közepén dohányzás közben. Az áldozattal füstmérgezés végzett.
De ugyanígy rohanniuk kellett a tűzoltóknak egy veszprémi házhoz is, amely ugyan nem okozott szerencsére tragédiát, lakhatatlanná vált. A lángok az emeleten csaptak fel, ami miatt teljesen leégett a tetőszerkezet. A tüzet vélhetően az okozta, hogy a hideg időjárás miatt a négytagú család fűteni kezdett.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.