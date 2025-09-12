Koós BoglárkaÁzsia ExpresszOtthon Start ProgramKrausz Gábor esküvő
Megrendítő pillanat: az amerikai alelnök vitte Charlie Kirk koporsóját - videó

charlie kirk
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 12. 10:40 / FRISSÍTÉS: 2025. szeptember 12. 10:40
Amerikamerénylettragédia
Charlie Kirk konzervatív aktivista koporsóját az alelnök repülőjével szállították Utahból Arizonába.

Charlie Kirk szeptember 10-én, szerdán, merénylet áldozata lett, amikor egy egyetemen interaktív előadást tartott.

Charlie Kirk merénylet áldozata lett szeptember 6-án
Charlie Kirk merénylet áldozata lett szeptember 6-án Fotó: AFP

Az amerikai alelnök vitte Charlie Kirk koporsóját

Charlie Kirk holttestét állami tiszteletadással szállították Arizonába, ahol a családjával élt. A merénylet miatt J.D. Vance lemondta részvételét a szeptember 11-i New York-i megemlékezésen, és feleségével Utahba utazott, ahol találkozott Charlie Kirk családjával.

Az alelnök és a meggyilkolt konzervatív aktivista szoros barátságot ápoltak, családjaik is jó kapcsolatban voltak.

Az amerikai konzervatív aktivista az utahi egyetemen tartott beszédet szerdán, amikor a merénylő lelőtte. A golyó Kirk nyaki ütőerét találta meg, az aktivistát kórházba szállították, de már nem tudták megmenteni az életét - írja az Origo.

A hatóságok aktívan keresik a merénylet elkövetőjét.

@teamtrump A hero’s welcome🙏🏻 #charliekirk #jdvance ♬ Amazing Grace - Bagpipe Version - Goober Beatz

 

