Horrorbaleset Taksonynál: rohant a mentőhelikopter, több gyerek megsérült – helyszíni fotókkal

Döbbenetes látványnak lehettek szemtanúi azok a sofőrök, akik ma reggel Taksony és Bugyi között autóztak: két kocsi ugyanis összeütközött, méghozzá olyan erővel, hogy mind a két kocsi az elemeire tört, az egyik az utat szegélyező fákhoz csapódott. A baleset Taksony területén történt, az utat teljes szélességben le kellett zárni.

A baleset Taksonynál történt, a helyszínre mentőhelikopter is érkezett. Öten megsérültek, köztük két gyerek is volt / Fotó: Bors

Baleset Taksonynál: gyerekek is megsérültek

Az arra járók elmondták, hogy a baleset helyszíne még ránézésre is szörnyűnek tűnt: az úton törmelékek hevertek mindenfelé, az egyik kocsinak pedig szinte leszakadt az eleje. Úgy tudni, hogy az egyik kocsiban csak egy ember, míg a másik járműben többen utaztak, mindegyikük megsérült. A helyszínre azonnal kirohantak a rendőrök, a mentők és a tűzoltók is, lapunk megtudta, hogy az egyik roncs annyira összezúzódott, hogy a sofőr beszorult, a kasztni valósággal maga alá gyűrte az arra járók szerint:

– Két gépkocsi ütközött össze Taksony térségében, az 5202-es út 5-ös kilométerszelvényénél. Az egyik járműben csak a vezetője utazott, aki beszorult. A szigetszentmiklósi hivatásos tűzoltók feszítővágó segítségével kezdték meg kiszabadítását. A balesethez a délegyházi önkéntes tűzoltók és a társhatóságok is kiérkeztek, teljes útlezárás mellett végzik a munkálatokat – közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.

A Ford kisbusz háttal csapódott az utat szegélyező fák közé Fotó: Bors

A mentők is erejüket megfeszítve dolgoztak:

Minden tele volt a kocsik darabjaival, borzalmasan nézett ki. Valakit éppen körbe álltak és elláttak, szerintem éppen újraélesztették szegényt

– mesélte egy arra járó autós. Nemsokára már mentőhelikopter is érkezett a helyszínre, információink szerint azért a férfiért érkezett, akit nem sokkal korábban a tűzoltók vágtak ki a roncsból.

Az egyik sofőrt a tűzoltók vágták ki a roncsból Fotó: Bors

Lapunk az üggyel és a sérültek állapotával kapcsolatban felkereste az Országos Mentőszolgálatot, ahol elmondták: a sérültek között két gyerek is volt, ők könnyebben, míg a felnőttek súlyosabban sérültek:

A helyszínre több mentőegységet, köztük mentőhelikoptert is riasztottunk. Egy középkorú férfi súlyos sérüléseket szenvedett, helyszíni ellátást követően mentőhelikopterrel szállították bajtársaink kórházba. Három embert, köztük két gyermeket könnyebb sérülésekkel, míg egy középkorú férfit súlyos sérülésekkel, stabil állapotban szállítottak bajtársaink kórházba

– mondta el a Borsnak Kecskés Lilla, az Országos Mentőszolgálat kommunikációs szervezője.