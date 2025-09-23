"Rögtön tudtam, hogy valami szörnyű baj van" - egy ásítás sodorta élet-halál harcba az édesanyát

Egy nőnek eltört a nyaka, miután egy hatalmas, erőteljes ásítást engedett ki. A váratlan sérülés miatt egy élet-halál harcba keveredett, amely végül családját hajléktalanná tette.

Egy ártatlan ásítás miatt élet-halál harcba keveredett az édesanya (Képünk illusztráció) Fotó: Pexels

Egy ártatlan ásítás majdnem az anya életét követelte

A kétgyermekes édesanya, a 36 éves Hayley Black TikTok-oldalán osztotta meg a félelmetes élményt, amely 2016-ban történt. Elmondta, hogy ösztönösen ásított és nyújtózkodott, miután látta újszülött kislányát, Ameliát ugyanezt tenni, miközben a cumisüvegre várt, de miután elviselhetetlen fájdalmat érzett, azonnal tudta, hogy valami nagy baj van.

Az emberek többsége egy nagy ásítással kezdi a napját, és soha nem gondolná, hogy ez így végződhet. Azt mondják, az ásítás ragályos , és hajnali 5-kor felébredtem, ránéztem a lányomra, és láttam, hogy ásít. Ösztönösen én is ásítottam, nyújtózkodtam, hogy felkeljek és elkészítsem neki a cumisüveget.

- mesélte Hayley.

A kétgyermekes édesanya testének egyik oldalán az ártatlan ásítás után elektromos sokkszerű érzés futott át, így ijedtében felpattant.

A karom megakadt a levegőben, és elektromos szikraszerű érzéseim voltak. Olyan volt, mintha egy roham rántotta volna végig a testem felét. Rögtön tudtam, hogy valami szörnyű baj van.

Pánikba esve arra kérte férjét, a 39 éves Iant, hogy hívjon mentőt, de ő azt hitte, csak felesége csak pánikol.

Azt mondtam a férjemnek: "Hívnod kell a mentőt; valami történt a nyakammal." Ő meg: "Hajnali 5 óra van, nem csináltál semmit, jól vagy." Mondtam neki, hogy komoly baj van, mire ő elkészítette a baba palackját és felhívta a mentőket. Emlékszem, hogy a kórházba vezető út rettenetesen fájdalmas volt.

A kórházban a vizsgálatok eleinte semmi aggasztót nem mutattak, így az orvosokat zavarba ejtette Hayley tartós fájdalma.

Egész éjjel sikítoztam a fájdalomtól, gázt és oxigént kaptam. Az volt az érzésem, hogy be kell verjem a fejem, hogy kiüssön az eszméletlenség, mert annyira fájt. Senki sem hallgatott rám.

Végül az orvosok további vizsgálatokat végeztek, és rájöttek nagyobb baj mint azt eleinte gondolták, és az anyuka teljesen lebénult jobb oldalán.

A C6-os és C7-es csigolyák előreugrottak a gerincembe, amikor ásítottam, az ásítás ereje miatt. Azt mondták, ez egy nagyon ritka, véletlenszerű eset.

Hayley családja szívszorító hírt kapott, miszerint fele-fele esély volt rá, hogy nem éli túl a sürgősségi műtétet, és ha mégis túléli, ugyanekkora esély volt arra, hogy soha többé nem fog járni. Szerencsére a sürgősségi műtét, amelyet discektómiának és fúziónak neveznek, sikeres volt.

Felébredtem, és minden funkciómat visszaállították, ami elképesztő. Óriási szerencsém van, de még mindig nagyon traumatizált vagyok. Nem tudok ásítani pánik nélkül, és minden ásítást megpróbálok elfojtani.

A felépülés kimerítő volt az édesanya és elkötelezett férje számára is, aki az eset után hónapokig az ápolója lett, napjait ma is elviselhetetlen idegfájdalmak árnyékolják be, és újonnan fibromyalgiával is diagnosztizálták.

A felépülés hosszú volt, fizikailag és érzelmileg is. Sokáig tartott, mire feldolgoztam. A férjem gyakorlatilag egyik napról a másikra egyedülálló szülő és az ápolóm lett. Nagyon nehéz volt, és hajléktalanná váltunk miatta.

Hayleynek újra meg kellett tanulnia járni, hónapokig kerekesszékben élt. A nyaktörés pedig pénzügyileg is óriási terhet rótt a Black családra.