Tömegkarambol a fővárosban: több autó ment egymásnak

Öt személyautó ütközött össze Budapest XI. kerületében, a Budaörsi úton, a Nagyszőlős utca és a Töhötöm utca közötti szakaszon.
A fővárosi hivatásos tűzoltók jelenleg is dolgoznak a műszaki mentésen, miután a helyszínre mentők is kiérkeztek. Az érintett útszakaszon a forgalom csak egy sávon haladhat - írja a katasztrófavédelem.
