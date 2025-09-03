Miskei gyerekgyilkosságÁzsia ExpresszA kísértésOtthon Start Program
Tömegkarambol a fővárosban: több autó ment egymásnak

baleset
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 03. 17:25
Baleset-infókarambol
Káosz a XI. kerületben. Öt autó ütközött össze.

Öt személyautó ütközött össze Budapest XI. kerületében, a Budaörsi úton, a Nagyszőlős utca és a Töhötöm utca közötti szakaszon. 

Öt személyautó ütközött össze Budapest XI. kerületében
Öt személyautó ütközött össze Budapest XI. kerületében Fotó: Facebook (Képünk illusztráció)

A fővárosi hivatásos tűzoltók jelenleg is dolgoznak a műszaki mentésen, miután a helyszínre mentők is kiérkeztek. Az érintett útszakaszon a forgalom csak egy sávon haladhat - írja a katasztrófavédelem.

 

