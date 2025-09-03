Tömegkarambol a fővárosban: több autó ment egymásnak

Öt személyautó ütközött össze Budapest XI. kerületében, a Budaörsi úton, a Nagyszőlős utca és a Töhötöm utca közötti szakaszon.

Öt személyautó ütközött össze Budapest XI. kerületében Fotó: Facebook (Képünk illusztráció)

A fővárosi hivatásos tűzoltók jelenleg is dolgoznak a műszaki mentésen, miután a helyszínre mentők is kiérkeztek. Az érintett útszakaszon a forgalom csak egy sávon haladhat - írja a katasztrófavédelem.