Újabb fertőző betegség fenyegeti a hazai haszonállatokat

A szomszédos országok súlyosbodó helyzete miatt a hazai állatokat is veszélyeztetheti a fertőző betegség. Az állattartók épphogy túl vannak a hírhedt ragadós száj- és körömfájás járványon, most itt a következő veszélyforrás.

Fertőző betegség fenyegeti a kérődző állatokat Fotó: Pexels

Ismét megjelent egy fertőző betegség Magyarországon

A kéknyelv-betegség egy vírusos fertőzés, amelyet a törpeszúnyog terjeszt, és a kérődző állatokat, szarvasmarhákat, juhokat és kecskéket, érinti. A fertőzés minden negyedik állatnál halálos kimenetelű, ugyan a szarvasmarhák esetében ez ritkábban fordul elő, azonban erős fájdalommal és a tejhozam csökkenésével jár.

A betegség gyorsan terjed egyik gazdaságról a másikra, bár az állatokat egymásnak nem tudják átadni a kórt, azonban a törpeszúnyogok akár napi 25 kilométert is képesek megtenni.

A betegséget utoljára tíz éve regisztrálták Magyarországon. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) laboratóriuma megerősítette a kéknyelv-betegség jelenlétét Somogy vármegyében. Németországban, Belgiumban, Hollandiában és most már Ausztriában is rohamosan terjed a fertőzés, van ahol több ezer telepet érint - írja a Baon.

A járvány hatása már a piacon is érezhető: a tej ára emelkedésnek indult. A fertőző betegségnek több mint 20 típusa ismert, ami megnehezíti a védekezést. A leghatékonyabb módja a célzott vakcinázás, jelenleg három vakcina érhető el hazánkban, azonban a megnövekedett kereslet miatt kevesebb áll rendelkezésre, mint amennyire szükség lenne.